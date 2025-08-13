Naši Portali
MEDIJSKI TRANSFER

Velike promjene u In Magazinu! Minea i većina ekipe odlaze na srpsku TV koja uskoro dolazi u Hrvatsku

Autor
Samir Milla
13.08.2025.
u 19:30

- Mogu vam samo zasad potvrditi da sam na Novoj TV do 15. kolovoza, jer sam potpisala sporazumni raskid ugovora, kazala nam je Ivana Mandić Marković, urednica In Magazina. Svi oni bi, kako neslužbeno doznajemo, od kraja studenog trebali raditi novu lifestyle emisiju na srpskoj Hype TV, koja uskoro dolazi u Hrvatsku. Da će tu emisiju voditi Minea na društvenim je mrežama potvrdio je i Saša Mirković, vlasnik Hypea

Najgledanija i najdugovječnija lifestyle emisija u Hrvatskoj, IN magazin, lani je proslavila 15. godišnjicu postojanja, a kako doznajemo, uskoro će doživjeti veliku promjenu. Naime, emisiju napušta njena dugogodišnja urednica Ivana mandić Marković, a s njom i neka od najpoznatijih novinarskih i voditeljskih imena - Renata Končić Minea, Davor Garić, Sanja Jurković, Aleksandra Keresman Drpić, Maja Perica i Lana Samaržija.

@sasamirkovicofficial Krenuli smo ka Brijunima... 😉 #sasamirkovic ♬ original sound - Saša Mirković

- Minea postaje članica tima Hype produkcije Hrvatska. Drago nam je što nas pratite, lijepo nam je ovdje na Jadranu i, naravno, produžit ćemo boravak… - rekao je Mirković.  Inače, Svjetlana Matić preuzima uredničku funkciju In Magazina, a dnevna urednica ostaje Ivana Nanut. Osim njih, u In Magazinu ostaju i novinarke Julija Bačić Barać i Dijana Kardum, te voditeljica Mia Kovačić. Za službenu informaciju oko promjena u In Magazinu pitali smo i Novu TV, a odgovor ćemo objaviti naknadno. 

FOTO Brojni Šibenčani danas u Teslinoj ulici odaju počast Gabi, Arsenu i Matiji
Od prvih koraka na televizijskoj sceni, pa sve do danas kada broji gotovo 3.600 izdanja, IN magazin je postao neizostavna destinacija za sve ljubitelje kvalitetnih sadržaja, uspješno spajajući raznolike priče i ekskluzivne intervjue.  - IN magazin nije samo emisija - od prvog dana, postao je simbol života, kulture i emocija. 15 godina i preko 3.500 emisija je putovanje ispunjeno nevjerojatnim trenucima, izazovima i rastom.

Svaka priča, svaki intervju i svaki trenutak dijeljenja s cijenjenim gledateljima su nas oblikovali i inspirirali da nastavimo težiti najvišim standardima. Hvala im što su s nama dijelili svoje trenutke, strast i podršku, a također, želim izraziti iskrenu zahvalnost i cijelom timu emisije koji neumorno daje sve od sebe kako bi gledateljima pružio samo najbolje iskustvo, kazala je lani urednica Ivana Mandić Marković. No sada će, izgleda, njena ekipa i ona gledateljima najbolje iskustvo pružati na novoj televiziji. 

Anja Alavanja Viljevac doživjela 'hladan tuš' u dječjem parku: 'Dođe klinac i pokaže prstom na mene'
