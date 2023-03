Mentor showa 'Zvijezde pjevaju' ide na operaciju: 'Spasit ću se, problemi su počeli prije 5 godina'

Glazbenik Alen Đuras (29), koji nastupa kao mentor u novoj sezoni showa "Zvijezde pjevaju", otkrio je kako se godinama bori s poremećajem sna i visokim tlakom, zbog čega je prije mjesec dana promijenio loše životne navike i riješio se suvišnih kilograma.

Glazbenik kojeg je publika prvi put upoznala prije sedam godina u glazbenoj emisiji "The Voice", gdje je osvojio treće mjesto, nedavno je promijenio loše životne navike: prestao je pušiti, piti kavu i jesti brzu hranu te se počeo više kretati. U zadnjih mjesec dana, koliko se trudi živjeti zdravo, izgubio je četiri kilograma.

- Odrekao sam se tortilja, hamburgera i pizza pa prehranu sada baziram na salatama s maslinovim uljem. Izbacio sam i crveno meso, jer osjećam da mi uzrokuje aritmije, te jedem piletinu i puretinu, ali u malim količinama. Nije lako utjecati na kvalitetu prehrane i disciplinirati se, no borim se. Posao glazbenika je stresan, a i nema rutinu. Svaki dan je drugačiji. U prosincu sam, primjerice, imao 25 nastupa i promijenio 20 gradova. Nedavno sam kupio automobil, a čovjek koji mi ga je prodao rekao je da dođem na servis za godinu dana kad napravim 15 tisuća kilometara. Ja sam toliko prošao u mjesec dana, više nego vozač kamiona. U drugom i trećem mjesecu imam manje posla, no ubuduće ću morati uzimati posudice s hranom kad idem na put - kazao je glazbenik za Gloriju, dodajući kako mu je mnogo korisnih savjeta dala Maja Ćustić, trenerica u showu "Život na vagi".

Između ostalog i to da električni romobil, kojim se najradije kretao po gradu, pospremi u skladište i više hoda. Prije mu je prosjek bio 4000-5000 koraka dnevno, a sada ih napravi i do četiri puta više. Zbog visokog tlaka ne vježba u teretani, no vjeruje da će s vremenom moći lagano trenirati i postupno povećavati intenzitet. Plan mu je da na svojih 187 centimetara visine ima 87 kilograma, a kako je sada na 88,5, nesumnjivo će doći do tog cilja. Apneja mu je dijagnosticirana mu je prije mjesec dana, nakon što je otišao na pregled u jednu zagrebačku polikliniku.

- Prvi ozbiljni zdravstveni problemi počeli su već s 24 godine. Osjetio sam zujanje u ušima, vrućinu oko vrata, bio sam jako crven u licu i imao problema s cirkulacijom. Izmjeren mi je visoki tlak i počeo sam uzimati tablete, ali to me nije previše iznenadilo jer su mnogi članovi obitelji s očeve strane imali isti problem u mojoj dobi. Tada, međutim, nisam znao da je to povezano s apnejom. Jest da sam loše spavao i bio umoran, no to sam uvijek povezivao s činjenicom da mnogo radim - kazao je Đuras za Gloriju i dodao kako će na operaciju proširenja dišnih putova u lipnju, a tada bi trebao riješiti sve svoje probleme.

