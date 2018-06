Melania se nakon 25 dana izbivanja pojavila u javnosti!

Nakon 25 dana izbivanja prva dama Amerike konačno se pojavila u javnosti, točnije sama je objavila fotografije iz Bijele kuće.

Naime, Melania Trump jučer je sa suprugom Donaldom Trumpom organizirala primanje u čast američkih vojnika koji su poginuli u borbama. Primanje je bilo zatvoreno za medije, a prve fotografije objavila je prva dama i možda je tako htjela stati na kraj tračevima kako je operacija bubrega bila samo paravan za estetsku operaciju kojoj se podvrgnula.

Tonight @POTUS & I were honored to pay tribute to our fallen heroes. Thank you to the Gold Star families that joined us in celebration & remembrance. pic.twitter.com/6oSh1t88G7