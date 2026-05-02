Porota za polufinale odabrala Marinu i Adrijanu, a u igri na poligonu prolaz dalje zaslužili su Vanesa i Njegoš

Ključni trenutak dogodio se na velikom vijeću u Survivoru, gdje je porota odlučivala o daljnjem tijeku natjecanja. Iz zelenog tima odabrali su Adrijanu, a iz žutog Marinu.

Prije toga, natjecatelji su igrali na iznimno napetim borbama, gdje su svoje mjesto u polufinalu izborili Vanesa i Njegoš. U tijesnom okršaju Paule i Vanese uspješnija je bila Vanesa, dok Paula nije skrivala emocije. „Teško mi je bilo vidjeti Paulu tužnu i uplakanu. Moguće da bi to bila i ja. Razumijem da se možda boji i porote, ali sigurno joj je puno značilo to što bi mogla povesti obitelj sa sobom“, rekla je Vanesa.

U dvobojima koji su uslijedili, Marko je izborio važnu prednost i priliku da u polufinale povede članove obitelji, dok je Vanesa nakon tri runde nadigrala Roka i osigurala istu privilegiju.

Pitanja na velikom vijeću bila su izravna i bez zadrške. „Adrijana, tko više od vas tri zaslužuje proći dalje i zašto?“, upitala je Ivana, otvarajući raspravu koja je razotkrila odnose u plemenu.

Nakon izjednačenog glasanja i ponovljenog kruga, odluka je pala na to da u polufinale ide Adrijana. „Mislim da mogu parirati Marku i Njegošu u polufinalu“, zaključila je Adrijana nakon što je izborila prolazak dalje.

S druge strane, Marina je uvjerila porotu svojom igrom i osvojila većinu glasova. „Zahvalila bih se svima što su me prepoznali, jer to stvarno jesam ja, iskrena odana i zato hvala svima od srca“, poručila je.

Napetosti, emocije i neizvjesnost obilježili su put prema polufinalu, koje će donijeti nove izazove i konačne odluke.