Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 4
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SURVIVOR

Porota za polufinale odabrala Marinu i Adrijanu, a u igri na poligonu prolaz dalje zaslužili su Vanesa i Njegoš

VL
Autor
Vecernji.hr
02.05.2026.
u 01:15

Napetosti, emocije i neizvjesnost obilježili su put prema polufinalu, koje će donijeti nove izazove i konačne odluke koje ne propustite pratiti u novim nastavcima Surviora na Novoj TV

Ključni trenutak dogodio se na velikom vijeću u Survivoru, gdje je porota odlučivala o daljnjem tijeku natjecanja. Iz zelenog tima odabrali su Adrijanu, a iz žutog Marinu.

Prije toga, natjecatelji su igrali na iznimno napetim borbama, gdje su svoje mjesto u polufinalu izborili Vanesa i Njegoš. U tijesnom okršaju Paule i Vanese uspješnija je bila Vanesa, dok Paula nije skrivala emocije. „Teško mi je bilo vidjeti Paulu tužnu i uplakanu. Moguće da bi to bila i ja. Razumijem da se možda boji i porote, ali sigurno joj je puno značilo to što bi mogla povesti obitelj sa sobom“, rekla je Vanesa.

U dvobojima koji su uslijedili, Marko je izborio važnu prednost i priliku da u polufinale povede članove obitelji, dok je Vanesa nakon tri runde nadigrala Roka i osigurala istu privilegiju.

Pitanja na velikom vijeću bila su izravna i bez zadrške. „Adrijana, tko više od vas tri zaslužuje proći dalje i zašto?“, upitala je Ivana, otvarajući raspravu koja je razotkrila odnose u plemenu.

Nakon izjednačenog glasanja i ponovljenog kruga, odluka je pala na to da u polufinale ide Adrijana. „Mislim da mogu parirati Marku i Njegošu u polufinalu“, zaključila je Adrijana nakon što je izborila prolazak dalje.

S druge strane, Marina je uvjerila porotu svojom igrom i osvojila većinu glasova. „Zahvalila bih se svima što su me prepoznali, jer to stvarno jesam ja, iskrena odana i zato hvala svima od srca“, poručila je.

Napetosti, emocije i neizvjesnost obilježili su put prema polufinalu, koje će donijeti nove izazove i konačne odluke koje ne propustite pratiti u novim nastavcima Surviora na Novoj TV.

Jeste li znali da je Siniša Vuco autor ovog velikog Thompsonovog hita? Svi ga pjevaju na feštama

Ključne riječi
Survivor Nova TV showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

2
na rtl

Stiže serija koja se bavi liječnikom koji je proglašen blaženim: U najtežim trenucima pokazao je kako vjera može povesti k ozdravljenju

Autor ove serije novijeg datuma u produkciji Telemundo Global Studiosa je José Pérez. Ulogu Joséa Gregoria Hernándeza  tumači Adrián Matos, dok poznati glumci latinoameričke televizije tumače različite likove u svakoj epizodi, koja klasičnu priču o svecu, tajanstvenom čovjeku, u modernom vizualnom stilu približava gledateljima te uzima teme iz stvarnog života spajajući ih s duhovnim elementima

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!