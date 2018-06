'Račun mi je bio blokiran, pet godina nisam spavala, a život mi nije uništio Dikan'

Prošlo je otprilike godina dana otkako se pjevačica i voditeljica Vlatka Pokos odselila u Kanadu, a u intervju koji je dala za RTL Exkluziv novinarki Ani Miščević otkrila je zbog čega se odselila, a otvoreno je pričala i o svom odnosu i braku s Josipom Radeljakom.

U Kanadu je otišla kaže, egzistencijalnih razloga i radi vlastitog zdravlja.

- Bila sam psihički maltretirana javno i nejavno, sve što se događalo zadnjih 11 godina mi je uništilo život, razvela sam se prije 11 godine i to mi je uništilo život i egzistenciju. Ja sam bankrotirala, srećom ne stvarno jer sam uspjela prodati stan i riješiti sve s bankom i riješiti se svega prije odlaska u Kanadu - otkrila je Vlatka na početku razgovora.

Foto: Davor Puklavec/pixsell

Na pitanje da li je njena ljubav s Dikanom bila strastvene, odgovorila je potvrdno.

- Ljubav s Radeljakom je bila strastvena. Ljudi ako to ne dožive ne mogu shvatiti da je moguće zaljubiti se u osobu koja je starija 27 godina od vas. Moj bivši suprug imao je 58 godina kad sam ga upoznala, on je bio zgodan i šarmantan muškarac, obrazovan je, što se i ne bi reklo po njegovim ispadima u zadnje vrijeme. Na neki način intrigiralo me kakav je to muškaraca koji je imao te prekrasne žene prije mene, Enu Begović i Bebu Lončar - iskreno je priznala pjevačica.

Dodala je kako je Beba Lončar shvaćala njenu situaciju i kontaktirala ju je preko prijateljice iz Zagreba jer je kroz Vlatkinu priču s Radeljakom opet proživjela svoju priču. Vlatka u intervju kaže kako je htjela spasiti obitelj Radeljak i pomoći im nakon teške tragedije koja ih je zadesila.

- Htjela sam ih spasiti, bili su tužni, dogodila se tragedija u kojoj je ostalo to predivno biće i zaljubila sam se u Lanu i željela sam biti njena mama.

Na pitanje ima li osjećaj da je Lana bila njeno dijete Vlatka je kroz suze rekla da o tome ne može pričati.

- Lanu sam vidjela 2009. godine kad je imala devet godina i to je bilo na sudu kada je došla svjedočiti. To je bilo strašno, da bi se meni osvetio kćer mu je morala proći kroz taj postupak. Nije me tužio on, mene je gonilo Državno odvjetništvo kao kriminalca i zlostavljača i prolazila sam pakao pet godina nisam mogla spavati. Bila sam dio njenog života i zato ne žalim za ničim, moja veze ne bi potrajala tako dugo niti bi se ja udala za njega da nije bilo Lane. - izjavila je Vlatka.

Vlatka je imala parnicu i s Leom Radeljakom koji traži da mu vrati novac koji je potrošila tijekom života s obitelji Radeljak. Prema toj presudi Vlatka Leu duguje 306 tisuća kuna te mora podmiriti i troškove postupka.

Foto: Davor Puklavec/pixsell

- Ova presuda ne odgađa ovrhu, moj žiro račun je ovršen i u Hrvatskoj sam bila blokirana tri godine i dobila sam devet presuda protiv Radeljaka i dužan mi je 100 tisuća kuna a moj odvjetnik se ne može nigdje naplatiti, jer je on svu imovinu i vlasništvo prebacio na sina - kaže Vlatka. Tijekom blokade živjela je uz pomoć sestre iz Irske i roditelja koji su joj slali novac.

- Društvo mi je uništilo život a ne Dikan. On je više psihički zlostavljač voli ponižavati i uživa u tome, meni je ono što ljudi zaboravljaju je zlo prema meni nitko ne govori da sam s ljubavlju odgajala dijete. Te neke etikete koje su mi zalijepili ovdje i koje su strane mom karakteru, ljudi pričaju da sam sponzoruša a ja od tih svih sponzora nisam uspjela dobiti novce niti si kupiti stan, automobil... - zaključuje Vlatka.