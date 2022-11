Meghan Markle otkrila zanimljive detalje: 'Želim da Lilibet teži inteligenciji i autentičnosti, prkoseći stereotipima'

Meghan Markle (41) snimila je novu epizodu svog podcasta Archetypes i otkrila nepoznate detalje o svojoj obitelji te kako provode dane. Kako je rekla, svako jutro sama priprema doručak za svoje najbliže.

Njezina kći Lilibet koja je ljetos navršila godinu dana nedavno je napravila svoje prve korake.

-Lili je prohodala s godinu dana i nekoliko mjeseci- otkrila je Meghan svojoj gošći, glumici Pameli Aldon, a tema nove epizode bila je ''kako biti žena i majka''. Dodala je i kako je malena sada središte svega budući da Archie ima tri godine, a potom je opisala kako izgledaju njihova jutra u Montecitu gdje imaju obiteljski dom.

-Spremam doručak za nas troje. To mi je jako važno. Volim to raditi. Meni se to jednostavno čini kao najbolji način za početak jutra- otkrila je Markle pa pohvalila svog supruga, princa Harryja da pomaže oko svega.

-Mnoge žene s kojima razgovaram u ovoj emisiji, uključujući i tebe, želim da shvate da svijet nije kao neka kutija u koju se moraš uklopiti, već moraš biti punopravna, zanimljiva, znatiželjna, ljubazna, snažna - sve te stvari i ljudsko biće. Ali također možeš biti žena s glasom- objasnila je Meghan kako ju je majčinstvo promijenilo.

U prošloj epizodi gošće su joj bile Paris Hilton i Ilizom Shlesinger, a tada je otkrila kako će se nada da će Lilibet težiti inteligenciji i autentičnosti, prkoseći stereotipima da svoju vlastitu vrijednost ne povezuje samo s ljepotom.

-Da. Želim da moja Lili želi biti obrazovana, da želi biti pametna i da se ponosi tim stvarima- rekla je Meghan.

