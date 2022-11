Peco i njegova Silvia vratili se na Instagram, objavili zajedničku fotografiju i novosti

Pjevač Marko Pecotić Peco nedavno je javno priznao da se razvodi od supruge Irene nakon 16 godina braka i to zbog druge žene. Nedugo nakon što je obznanio da više nije s Irenom, Peco je javnosti potvrdio i da je u sretnoj vezi s bliskom suradnicom Silvijom Dvornik s kojom često nastupa na gažama. Novi par se zatim povukao s društvenih mreža, a jučer su se oboje vratili na Instagram. Silvia zasad nije ništa objavila, a Peco je prvu fotografiju posvetio blagdanu Svih svetih, dok na drugoj pjeva sa Silvijom.

U opisu fotografije objavio je datume nadolazećih nastupa te je dodao kako traži novog klavijaturistu. U komentarima su mu se javile Ana Gruica Uglešić i Suzy Josipović Redžepagić koje su mu ostavile emotikon pljeska, a fotografiju je lajkao i njegov kolega Damir Kedžo. Zanimljivo je i da je Peco ograničio komentiranje na svom profilu, vjerojatno kako mu pokraj fotografije odjednom ne bi osvanulo puno neželjenih komentara.

Podsjetimo, vijest o razvodu Marka Pecotića i njegove supruge Irene prije nepuna dva tjedna mnoge jer iznenadila jer su Irena i Marko slovili za skladan par i ništa nije naslućivalo ovakav epilog.

- Istina je da imam novu osobu i novu ljubav, razlozi za razvod su prestanak jedne ljubavi i vjerovanje u novu, kao i novi početak, vrijeme će pokazati što će biti, a o novoj osobi... to moram pričati s njom da vidim slaže li se da to bude službeno, bez obzira što je i s druge strane to riješeno - priznao je Peco tada za Slobodnu Dalmaciju. Zanimljivo je i da su se njegova uskoro bivša supruga Irena i sadašnja odabranica Silvia nerijetko družile, a pjevača su zajedno bodrile i tijekom maratona na splitskoj rivi prije dvije godine.

VIDEO: Nicki Minaj ponovno u kostimu domaćeg dizajnera, pokazala i stražnjicu