Meghan emotivnom posvetom čestitala Harryju rođendan

Britanski princ Harry navršio je u nedjelju 35 godina, a kraljevska obitelj uputila mu je čestitke i preko društvenih mreža.

Supruga vojvode od Sussexa Meghan Markle objavila je novu crno-bijelu fotografiju njih dvoje s četveromjesečnim sinom Archiejem Harrisonom Mountbatten-Windsorom snimljenu na dan njegova krštenja u srpnju.

- Tvoja predanost stvarima do kojih ti je iskreno stalo nadahnjuje me svakog dana iznova. Najbolji si suprug i divan tata našem sinu. Volimo te. Sretan ti rođendan! - napisala je Meghan na Instagramu uz fotografiju.

A post shared by Meghan Markle (@hrhofsussex) on Sep 15, 2019 at 7:49am PDT

Nitko iz medija ni iz javnog života nije bio pozvan na rođendansku proslavu u Windsoru i samo su dvije fotografije službeno objavljene.

Clarence House, službena rezidencija princa Charlesa i Camille objavio je na Twitteru fotografije Harryja u društvu njegova starijeg brata, princa Williama i Charlesa.

Wishing a very Happy Birthday to The Duke of Sussex, who turns 35 today! #HappyBirthdayHRH 🎂 pic.twitter.com/1Ps2h9JDy8