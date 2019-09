Thomas Markle kipi od bijesa: 'Ne žele mi poslati fotografiju unuka, a zanima me samo jedno'

Doria Ragland desna je ruka svojoj kćeri Meghan Markle. Njezin otac Thomas Markle potpuno je druga priča. Trenutačno živi u Meksiku, a svojim istupima u javnosti – davanjem privatnih fotografija i komentiranjem svog odnosa s kćeri – nije naišao na odobravanje u kraljevskoj obitelji.

Stoga ne bi čudilo da su istinite glasine da iza najnovije odluke Meghan Markle da ne želi svog sina Archieja Harrisona upoznati s djedom stoji kraljica Elizabeta. Dok bliski izvori vojvotkinje od Sussexa tvrde da ona više nema namjeru razgovarati s njim, Thomas Markle javno progovara o Meghan, Harryju i unuku Archieju.

U intervjuu koji je dao za britanske medije tvrdi da ga je Meghan počela ignorirati nakon što je prije vjenčanja prodao fotografije paparazzima te joj prigovorio da se promijenila zbog kraljevske obitelji. Postala je nedostupna iako ju je više puta probao nazvati. Ispričao je da se htio za sve javno ispričati, kontaktirao je i s dvorom, no nije dobio jasne odgovore. Povrijeđen je zbog svega što se o njemu od tada priča. Iako se pričalo da zbog problema s alkoholom nije prisustvovao vjenčanju, on kaže da je to bilo zbog operacije srca. Navodno se tada još čuo s Meghan koja se brinula zbog njegovog stanja. Također, boli ga to što jedino majka Doria dobiva sve zasluge za odgoj njihove kćeri.

– To su bile moje dobre godine, dobro sam zarađivao i mogao sam joj pružiti najbolje, uz dobru školu, dobro obrazovanje, dobar dom – rekao je otac vojvotkinje koji ima dokaze da joj je upravo on platio školovanje i putovanja. Naime, Meghan je u jednom obraćanju studentima izjavila da zna kako je to kada sam financiraš svoje školovanje.

– Žao mi je, ali to jednostavno nije istina. Platio sam svaki novčić njezine školarine i imam bankovne izvode koji to mogu potvrditi. Ja sam platio njezina putovanja u Španjolsku i Englesku. Ja sam platio njezino stažiranje u Argentini - rekao je Thomas koji više ne želi slušati laži na svoj račun.

– Zlo mi je od toga da me cijelo vrijeme prikazuju kao zlikovca i izbacuju iz njihovih života. Ne želim ništa od Meghan i Harryja, no neću prestati govoriti dok cijela istina ne izađe na vidjelo. Nastavit ću opovrgavati svaku laž o sebi. Nijedan otac ne zaslužuje ovakvo vrijeđanje, pogotovo ako je bio dobar prema svojoj kćeri. Pitajte bilo koga tko nas oboje poznaje. Bio sam dobar i velikodušan prema svojoj kćeri – uvjerava Meghanin otac koji je razočaran jer još uvijek nije upoznao supruga svoje kćeri, princa Harryja.

– Još uvijek nisam upoznao zeta. Zašto Princ Harry nije mogao doletjeti avionom i zatražiti njezinu ruku? Očito je da nema problema s korištenjem privatnih aviona – nezadovoljan je Thomas koji, osim zeta, ima veliku želju vidjeti unuka.

– Volio bih kad bi mi poslali fotografiju Archieja da je mogu uokviriti i objesiti na zid pokraj fotografije na kojoj je Meghan. Nije li to nešto što bi svaki djed htio? Zanima me ima li slavni nos Markleovih – znatiželjan je Archiejev djed. Ipak, unatoč svim problemima smatra da još uvijek nije kasno.

– Vjerujem da se sve nesuglasice mogu riješiti i mislim da je to za Meghan, Harryja i mene još uvijek moguće – rekao je Thomas Markle. Postavlja se pitanje misle li isto kraljevska obitelj i njegova mezimica Meghan.