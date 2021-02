Matea se javila nakon komentara na njezinu objavu: Nedavno sam osjećala da mi se duša raspada

Nakon što je najavila novi početak u životu, bivša kandidatkinja Života na vagi, Matea Ilinčić javila se pratiteljima na Instagramu nakon brojnih poruka podrške.

"Ogolila sam prvenstveno svoje tijelo, ali i dušu. Duša je ono što čini osobu neizmjerno sretnom, tužnom, melankoličnom. Nedavno sam osjećala da se raspada, ali nije. Sad se polako obnavlja i popravljam je. Komadić po komadić" napisala je.

Naime, nakon što je 24 - godišnjakinja svojevoljno napustila show, a potom i izbjegla pojavljivanje u finalnoj emisiji, Matea se ovih dana javila pratiteljima na Instagramu i najavila novi početak. "Novi početak u meni donosi promjenu. Teško je i bit će još teže. Borit ću se da se iz dana u dan uzdižem kao Feniks iz pepela. Moja priča počinje ovog trenutka, ovdje i sada te znam da nigdje neće pisati da sam odustala jer ja to mogu, hoću i moram zbog sebe. Gotovo. Kraj priče", poručila je Matea uz fotografiju na kojoj pozira znatno mršavija. Ispod fotografije odmah su se zaredali komentari podrške. "Samo naprijed, uz tebe smo", "Bravo lavice", "Nikad se u životu nemoj predavati", samo su neki od komentara ispod fotografije.

Inače, životna priča hrabre Slavonke Matee Ilinčić u showu "Život na vagi" nikoga nije ostavila ravnodušnim, no mnoge je iznenadilo što se nije pojavila u finalu showa. "Nisam mogla sudjelovati na finalnoj večeri iz privatnih razloga. Nisam se uspjela vidjeti u elegantnoj uskoj haljini jer u tom sam se ja vidjela u svojoj glavi. Trudim se iz dana u dan da za nekoliko mjeseci budem u najboljem izdanju.

Emisija ''Život na vagi'' naučila me je kako biti borben, kako devet puta pasti, ali deseti ustati. Moj trener Edo naučio me je da nema predaje i odustajanja jer samo najjači opstaju. Uz njega je bila i trenerica Maja s korisnim savjetima i spremna uvijek pomoći. Edo je vjerovao u mene, bio uz mene, davao mi najbolje moguće savjete. Uz njega sam osjetila roditeljsku ljubav koja mi je toliko nedostajala – započela je Ilinčić i nastavila: "Drago mi je što je cijela Hrvatska čula moju priču jer smatram da sam primjer kako se sve može. Prerano sam spoznala težinu života, ali izborila sam se i još uvijek se borim. Idem dalje još jača, borbenija, bez predaje. Teško je i bit će, ali sve je to sastavni dio života. Umjetnička strana mene rekla bi da je život put posut ružinim trnjem. Tvoja je odluka hoćeš li se ubosti i pasti te odustati ili ćeš se dići poput feniksa iz pepela i shvatiti da je samo nebo granica." Otkrila je da su joj neke osobe uljepšale život. "Pojedine osobe od vas uljepšale su mi život. Ipak, u ponekom djeliću ovozemaljskog svijeta postoje dobri ljudi, ljudi kao što su oni. Neke od njih, da ih nema, trebalo bi izmisliti. Najljepše hvala na pozdravu i pusama upućenima meni na finalnoj večeri", zaključila je.

Podsjetimo, Matea je bila prva kandidatkinja koja je u prošloj sezoni pala ispod sto kilograma nakon što je vaga pokazala 4.2 kilograma manje od početne težine koja je iznosila 103.1 kilogram. Progovorila je o nemilim događajima u životu zbog kojih je završila na psihijatrijskom liječenju, a za posljedicu su joj ostavili višak kilograma s kojima se danas bori.

– Ja sam cijeli život bila mršava i sa 16 godina dogodio se brodolom u mom životu, završila sam na psihijatriji i udebljala sam se od lijekova, antidepresiva. Razlozi su bili obiteljske svađe i rastava braka i to je na mene jako utjecalo. Ne sjećam se jesu li oni meni ikad rekli ''oprosti'' – ispričala je iskreno Matea u emisiji. – Moji vršnjaci i moja generacija, njima je najveći problem bio učenje ili najveća radost izlaženje i dečki... Ja sam samo vrijeme provodila u bolnicama, žalosno. Kako mi se sve to dogodilo: psihijatrija, bulimija, depresija, bipolarni... Puno čitam o tome i činjenica je da se to danas događa, samo za većinu je sramota o tome govoriti – kazala je Ilinčić za RTL u želji da svojom pričom bude primjer drugima i dokaže da se sve može.

– Kako sam dobivala te terapije, tablete koje su me debljale i pojačavale mi apetit, tako su moji kilogrami rasli i kad sam to primijetila, onda sam se zapravo prežderavala pa onda povraćala – dodala je. Voditeljica Marijana Batinić odmah je pohvalila njezinu hrabrost da progovori o toj temi u javnosti. – Ja te moram odmah pohvaliti, ti si prva u ''Životu na vagi'' koja je otkrila da se udebljala od antidepresiva. Skupila si hrabrost progovoriti o psihičkoj strani cijele priče. Na tome ti čestitamo i dajemo ti veliku podršku zbog svega što si prošla i odlučila promijeniti svoju svakodnevicu – rekla joj je Marijana Batinić koja je, kao i većina okupljenih, bila u suzama. Ilinčić je ekonomistica kojoj je strast pisanje proze i doživljava se kao umjetnička duša. Priznaje kako do sada nije imala ozbiljnu vezu, a krivnju za to pripisuje svojem izgledu kojim nije zadovoljna. Svjesna je da zbog današnjeg stanja nema samopouzdanja, a to želi promijeniti. Njezin san je postati glumica, ali bi voljela odjenuti kratke hlačice ili haljinu u kojoj bi se osjećala ugodno.