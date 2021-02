Marica je u ŽNV izgubila više od 50 kg i priznaje: Imam krize i razmišljam što pojesti kako bi se osjećala bolje

Marica Korolija u showu "Život na vagi" je izgubila 52,3 kg i nakon izlaska iz showa nastavila se pridržavati jelovnika i programa vježbanja kakav je imala u showu. Priznaje da i dalje ima krize i kada je pod stresom uhvati samu sebe kako razmišlja što bi mogla pojesti kako bi se osjećala bolje.

- Sva sreća pa to često ostane samo na razmišljanju o tome. Bitnu stvar koju sam naučila u 'Životu na vagi' da i kada poklekneš to ne znači da se kreće ispočetka već da ustaneš i nastaviš samo gdje si stao - rekla je Marica za RTL. Sretna je što nakon izgubljenih više od 50 kilograma nema jo-jo efekta i nada se kako će uskoro doći do svoje željene težine. - Moja željena kilaža je kojih 75-76 kg te bih to htjela ispuniti samoj sebi do svog rođendana u travnju. Želim izgubiti još kilograma, smatram da trebam raditi na sebi i svojoj glavi kako bih postigla rezultat - veli Marica.

Ona je trenerica košarke i nogometa školske i predškolske djece. Na težini je počela dobivati s 22 godine, nakon što je ozlijedila koljeno te zbog toga završila na tri operacije. Velika podrška u showu bio joj je i trener Edo koji u finalnoj emisiji nije mogao sakriti suze kada je vidio njezinu transformaciju. S Edom se i dalje redovito čuje i kaže kako je on uvijek rado podijeli životne savjete, a oko savjeta za trening ga ne zamara previše.