Marko Bošnjak nije prvi naš predstavnik kojeg optužuju za sotonizam: Na sličnom udaru našao se i Baby Lasagna

Sinoćnja Facebook objava splitske gradske vijećnice HGS-a, Lidije Bekavac, u kojoj poziva na bojkot pjesme 'Poison Cake' Marka Bošnjaka, našeg predstavnika na nadolazećoj Euroviziji u Baselu, izazvala je buru reakcija na društvenim mrežama. Naime, u svom javnom obraćanju naslovljenom "Osveta i ubojstvo trovanjem", Bekavac je poručila da Marko u svojoj pjesmi promovira osvetu trovanjem kao prihvatljiv način rješavanja sukoba i tako potaknula raspravu u kojoj su mišljenja podijeljena, ali i koja neodoljivo podsjeća na prošlogodišnju situaciju oko Marka Purišića, poznatijeg kao Baby Lasagna, koji se nakon pobjede na Dori također od strane dijela javnosti našao na udaru kritika.

U Lasagninom slučaju bila je riječ o optužbama za sotonizam, a među najvećim kritičarima istaknuo se osvajač svjetskog srebra i bronce, bivši hrvatski nogometni reprezentativac Dejan Lovren. On je odmah po proglašenju Purišića pobjednikom na Instagramu objavio snimku Baby Lasagne iz backstagea i podijelio status. "Ubjedili su vas da ste za ovo glasali, demonizam. Fuj", stajalo je u Instagram Storyju ovog nogometaša.

Marko Purišić u svojim kasnijim medijskim istupima odbacio je ovakve optužbe, naglašavajući kako mu je uz obitelj u životu najvažnija vjera. Štoviše, u nedavnom intervjuu za Večernji na pitanje o borbi s anksioznošću Marko je izjavio sljedeće: - Nosim se jednako kao i prije, katkada teže, a katkada lakše. Stručna pomoć mi je pomogla navigirati kroz osjećaje i misli koje su bile (i jesu) vrlo prisutne. Lagao bih kada bih rekao da mi je pomogla samo stručna pomoć, svoj lijek više nalazim u vjeri – njoj se prvo i obraćam - kazao nam je Purišić. A hoće li njegov nasljednik na eurovizijskoj pozornici također demantirati kritičare, predstoji vidjeti. Zasad dijele sličnu sudbinu, budući da dio publike u komentarima na objavu Bekavac njegovu pjesmu povezuju sa sotonom: - "Ma pokazuje koliko je sotona lukav i prepreden", "I neki svećenici kazu da pjesma nije za slušanje. Nažalost, di ode ova katolička zemlja i općenito svit svaki dan sve gore i gore" - neki su od komentara. Još žešći komentari mogu se pronaći u jednoj Facebook grupi: - "Ne sviđa mi se, poslušala pobjedničku pjesmu i makla prije kraja, sotonizam na djelu a pjevač izjavio da je iz pi*** izvukao snagu, predivna izjava, jako poučna...", "Himna sotoni i EU, čija i je to organizacija. Samo nagovještaj da nam svašta i stavljaju u hranu, truju nam zrak, vode, zatrovani mediji, zatrovani ljudski rod. Ali, neće im uspjeti" - pišu na ovoj društvenoj mreži.

Podsjetimo, Lidija Bekavac je na Facebooku u podužoj objavi kritizirala stihove Bošnjakove pjesme. Osvrnula se u svom statusu i na spot za pjesmu, koji prema njezinim riječima izaziva nelagodu i poziva na bojkot ove pjesme. U nastavku pročitajte status Lidije Bekavac:

"Osveta i ubojstvo trovanjem. Pjesma koja je pobijedila za Eurosong Marka Bošnjaka potiče kao nešto pozitivno osvetu trovanjem.

Da li slušanje ove pjesme krije opasnost da ubojstvo trovanjem postane poželjan način osvete za bilo kakav osjećaj osobne povrijeđenosti? Da li ova pjesma pokazuje zločin u poželjnom svjetlu? Gledajući spot ove pjesme sa zmijom u središtu svega ne možemo se oteti osjećaju nelagode i Zla. Ova pjesma je otrov za javni prostor i to je njena poruka. A što se krije iza ove pobjede?

Pjesmu Poison Cake napisao je međunarodni tim kojemu je ovo treća uvrštena pjesma za ovogodišnji Eurosong. Pobjedu u Hrvatskoj ovoj pjesmi je donio žiri iz Rijeke, Zagreba, Osijeka, Splita, Španjolske, Slovenije, Armenije i Finske!

Dok su stanovnici Lijepe naše naivno vjerovali da je njihov glas presudan i slali tisuće i tisuće poruka te poziva za favorita publike Ogenja po cijeni 0,32 centa po pozivu lijepo su napunili blagajnu HRT-u. Nije slučajno ni to da je Marko Bošnjak prošle godine otpjevao hrvatsku himnu na gay paradi u Zagrebu jer on odgovara političkom i svjetonazorskom trendu mainstream medija. Poticanje nasilja na vrlo perfidan način – zar je ovo poruka za našu djecu i našu mladost? Bojkotirajmo svi ovo što nam se nameće jer nije to ni bio naš izbor!" - glasi tekst objave koja je podigla prašinu u hrvatskoj javnosti.

