Političarka iz Splita poziva na bojkot pjesme Marka Bošnjaka: Pokazuje li ova pjesma zločin u poželjnom svjetlu?

Hrvatsku će ove godine na Euroviziji predstavljati talentirani glazbenik Marko Bošnjak s pjesmom "Poison cake" koja je osvojila publiku i na drugom je mjestu na trendingu na YouTubeu. Marko je za svoj nastup dobio brojne pohvale, ali našao se i na meti nekih kritičara, među kojima je i splitska gradska vijećnica HGS-a Lidija Bekavac. Ona je na Facebooku u podužoj objavi kritizirala stihove Bošnjakove pjesme. Svoj status na Facebooku naslovila je: "Osveta i ubojstvo trovanjem". Osvrnula se u svom statusu na i na spot za pjesmu, koji prema njezinim riječima izaziva nelagodu i poziva na bojkot ove pjesme.

U nastavku pročitajte status Lidije Bekavac.

"Osveta i ubojstvo trovanjem. Pjesma koja je pobijedila za Eurosong Marka Bošnjaka potiče kao nešto pozitivno osvetu trovanjem.

Da li slušanje ove pjesme krije opasnost da ubojstvo trovanjem postane poželjan način osvete za bilo kakav osjećaj osobne povrijeđenosti? Da li ova pjesma pokazuje zločin u poželjnom svjetlu? Gledajući spot ove pjesme sa zmijom u središtu svega ne možemo se oteti osjećaju nelagode i Zla. Ova pjesma je otrov za javni prostor i to je njena poruka. A što se krije iza ove pobjede?

Pjesmu Poison Cake napisao je međunarodni tim kojemu je ovo treća uvrštena pjesma za ovogodišnji Eurosong. Pobjedu u Hrvatskoj ovoj pjesmi je donio žiri iz Rijeke, Zagreba, Osijeka, Splita, Španjolske, Slovenije, Armenije i Finske!

Dok su stanovnici Lijepe naše naivno vjerovali da je njihov glas presudan i slali tisuće i tisuće poruka te poziva za favorita publike Ogenja po cijeni 0,32 centa po pozivu lijepo su napunili blagajnu HRT-u. Nije slučajno ni to da je Marko Bošnjak prošle godine otpjevao hrvatsku himnu na gay paradi u Zagrebu jer on odgovara političkom i svjetonazorskom trendu mainstream medija. Poticanje nasilja na vrlo perfidan način – zar je ovo poruka za našu djecu i našu mladost? Bojkotirajmo svi ovo što nam se nameće jer nije to ni bio naš izbor!"

