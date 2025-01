'Lagao bih kada bih rekao da mi je pomogla samo stručna pomoć, svoj lijek više nalazim u vjeri'

Do 25. veljače ove godine ime glazbenika Baby Lasagne nije bilo poznato široj publici, ali nakon finala Dore i pobjede s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" cijela Hrvatska je znala kako se iza umjetničkog imena krije talentirani glazbenik iz Umaga Marko Purišić, čiji je zarazni hit uskoro zavladao na radijskim postajama i u svim kućanstvima Lijepe Naše. A onda, nakon 11. svibnja i finala Eurovizije u švedskom Malmöu, gdje je osvojio drugo mjesto, za Baby Lasagnu je znala cijela Europa, a Hrvatska mu je po povratku priredila doček kakav su dosad imali samo naši proslavljeni sportaši. Na Doru je došao kao rezerva, odnio pobjedu, osvojio Europu i osigurao Hrvatskoj plasman na Euroviziji o kojem smo već dugo sanjali i nema sumnje kako je 2024. bila godina ovoga glazbenika, čije je ime bilo i u top tri najtraženija pojma na Googleu u Hrvatskoj. S Markom smo se u razgovoru osvrnuli na godinu od koje smo se oprostili i bacili pogled na 2025.

U kakvoj je životnoj fazi Marko Purišić bio na početku 2024. godine, koliko se siječanj 2024. razlikuje od siječnja 2025. i jeste li prije same Dore razmišljali o tome da glazbu stavite po strani i zbog financijske situacije prihvatite neki posao koji bi vam donio sigurnost? Na početku 2024. godine nalazio sam se u potpuno drukčijoj situaciji. Tražio sam posao i našao ga – copywriter u turističkoj firmi. Prošao sam nekoliko faza intervjua i imao sam dobar "feeling", no onda je sve eksplodiralo – Zsa Zsa je odustala i dalje sve znate. Prije toga pisao sam pjesme za uspješnije izvođače ali nisam od toga mogao živjeti. Svakodnevno sam se trudio, borio sam se i gurao, ali nisam u potpunosti uspijevao. Pomirio sam se s time da glazba neće moći biti stopostotni fokus, ali znao sam da ću nastaviti pisati, trebalo mi je samo nešto čime ću platiti račune. Tek kada sam shvatio da mogu biti sretan i bez profesionalnog uspjeha, tada se sve dogodilo.

Sada s odmakom, kada pogledate to vrijeme kada ste pobijedili na Dori, zatim odlazak na Euroviziju i osvojeno drugo mjesto, možete li se prisjetiti emocija i misli kroz koje ste prolazili tada, jeste li se zapitali tada događa li se zbilja ovo baš meni? Ne razmišljam previše o tome što je bilo. Gledam u budućnost i okupiran sam obavezama te izazovima koji su ispred mene. Zvučim kao političar, ali to je stvarno istina. Možda ću jednog dana s nekim bližnjima sjesti, razgovarati i komentirati sve što se dogodilo, ali za sada je previše toga ispred mene.

Nakon toga uslijedilo je velik interes publike za vašu glazbu i nastupe diljem Europe, koliko vas je zatekao i iznenadio taj val popularnosti i kako se nosite s njim? Iskreno, puno se toga dogodilo u kratkom vremenu, tako da je taj interes europske publike samo dio te ludosti koja me je zatekla. Kao i on svemu tome, ne razmišljam o njoj. Razmišljam o produkciji i nadam se da ćemo tim ljudima pružiti zabavnu večer, pokazati im da imamo puno toga ponuditi i dati im razloga da se zadrže uz nas i budu dio naše priče. Tu i tamo me nešto šokira i zatekne poput rasprodanih koncerata u Poljskoj, Njemačkoj, Londonu. Ugodno me iznenadi 1000+ ulaznica prodanih u Amsterdamu, Helsinkiju i sl. To je ono što sam htio, to je ono o čemu sam sanjao.

Otvoreno ste govorili o svojoj anksioznosti, kako se danas nosite s njom i koliko vam je pomogla stručna pomoć? Nosim se jednako kao i prije, katkada teže, a katkada lakše. Stručna pomoć mi je pomogla navigirati kroz osjećaje i misli koje su bile (i jesu) vrlo prisutne. Lagao bih kada bih rekao da mi je pomogla samo stručna pomoć, svoj lijek više nalazim u vjeri – njoj se prvo i obraćam.

Iznenađuje li vas kada nastupate u inozemstvu što publika zna vaše pjesme, što se odazivaju u velikom broju na vaše koncerte i kakve su reakcije na pjesme "Biggie Boom Boom", "Catch Me If You Can"...? Ne iznenađuje me, dapače više me iznenadi kada se isto dogodi u Hrvatskoj. Europska publika je većim dijelom zavoljela cjelokupan projekt, dok je u Hrvatskoj interes najveći prema "RTTD hypeu". Svakako, moram priznati, iznimno je ugodno i predivno kada čuješ 2000 Poljaka kako pjevaju pjesmu koja uopće nije izdana. "Biggie Boom Boom" i "CMIYC" stoje, uz "Rim Tim", kao najjače pjesme s najvećom reakcijom. Pogotovo jer su kasnije u setu, kada smo povezani s publikom i kada smo opušteni. Skakanje i pjevanje publike sastavni je dio na ovim pjesmama, tako da im se uvijek ekstra veselim.

Album je gotov, čeka objavu, kako biste ga opisali i tko su bili suradnici na vašem prvijencu? "Demons&Mosquitos" je album koji, kao što se može vidjeti prema već izdanim singlicama, vrlo šarolik kada je riječ o žanrovima, a to će još više postati istina kada sve pjesme budu "vani". Ovaj album izdaje Universal Music Germany i Polydor Records. Kantautori su Martin Purišić, Mihael Žipovski i moja malenkost, dok produkciju potpisujemo ja i Matej Zec, gitarist i producent Leta 3. Jedino što žalim jest to što na njemu nemam nijednu pjesmu na hrvatskom.

Vizualno vaši spotovi odskaču od nekog standarda spotova koji se rade kod nas, te zasluge pripadaju vašoj supruzi. Dogodi li se da se ne slažete s nekim njezinim idejama ili joj jednostavno prepustite sve bez pogovora? Da, jako puno ulažemo u spotove – vremenski, financijski i planski. Inače je inicijalna ideja moja, a Elizabeta je onda obradi, izbaci ono što ne valja ili što nije moguće. Vizije nam se znaju sukobljavati, ali s obzirom na njezino šire znanje, popustim – ali nisu to velika popuštanja ili neki veliki kompromisi. Vjerujem joj i sretan sam što možemo raditi skupa.

Je li vaše vjenčanje s Elizabetom ispalo onako kako ste zamišljali? Je, sve je bilo savršeno.

S kakvim željama ulazite u 2025., što možemo očekivati od Marka, a što od Baby Lasagne u novoj godini? Imam velika očekivanja od sebe i karijere. Pred nama je velika europska turneja i izdavanje albuma. Nadam se da ću moći tijekom godine surađivati s drugim izvođačima, posebno domaćim. Imam želju pjevati na hrvatskom, a posebno to raditi s drugim izvođačima. Mislim da će ova godina biti još uzbudljivija i još ekstremnija, ali to je ono što želimo i što volimo.

