Mario Ančić više nije u braku s liječnicom Milom Fabris, otkrio je kada su se rastali

Naš bivši tenisač Mario Ančić i liječnica Mila Fabris vjenčali su se prije tri godine, a sada je Ančić otkrio kako više nije u braku.

– Oboje smo privatne osobe i nerado govorimo o svom privatnom životu, pa ne bih mnogo ni o ovoj temi. Reći ću samo da je istina da smo se Mila i ja razišli. Prije više od godine dana svatko je otišao na svoju stranu, a sve je prošlo mirno i civilizirano – kratko je za Gloriju ispričao Mario.

Prije tri godine u svibnju ovaj par vjenčao se u Rovinju u Crkvi svete Eufemije, a vjenčanje je bilo samo za krug najuže obitelji. Uz tek 15 uzvanika te kumove Katarinu Puljić i Antu Kušurina, bivšeg veslača, par je uplovio u bračnu luku. Nakon vjenčanja u crkvi za svoje uzvanike priredili su prijam u jednoj poznatoj vinariji u hotelu u istarskim Balama. Podsjetimo, nakon što mu je otežano zdravstveno stanje zbog bolesti mononukleoze prekinulo tenisačku karijeru i nikada nije uspio osvojiti Grand Slam turnir, Mario je briljirao u akademskom životu. S tek 31 godinom doktorirao je pravo na prestižnoj Columbiji, a radio je i za jednu od najvećih svjetskih banaka Credit Suisse. Trenutačno radi za američki investicijski fond One Equity Partners, gdje je dopredsjednik upravo njegov vjenčani kum Ante.

VEZANI ČLANCI

– Ja sam Marija znao samo preko medija, ali ga je dobro poznavao moj partner iz dvojca na pariće Mario Vekić koji je s njim bio u vojsci. Ja sam se Mariju javio u jednom newyorškom restoranu i tako smo se upoznali, a s vremenom smo postali vrlo dobri prijatelji. Što se tiče posla, on je izrazio želju da iz investicijskog bankarstva prijeđe u ulaganja, a ja sam se založio da ga pozovemo na intervju i on je dobio posao – rekao je za Večernji Kušurin kada smo ga pitali prije nekoliko godina kako je došlo do Ančićeva angažmana.

GALERIJA Pogledajte kako se Martina Tomčić mijenjala tijekom godina

Sa samo 31 godinom Mario Ančić doktorirao je pravo, što je rijetkost među vrhunskim sportašima. Štoviše, Splićanin je taj status stekao na jednom od najuglednijih svjetskih sveučilišta, na newyorškoj Columbiji. – Misao vodilja moje obitelji i mene uvijek je bilo pitanje što nakon sporta. Osvajao sam turnire, osvojio olimpijsku medalju, ali bilo mi je jasno da teniska karijera, iako može biti uspješna, može i naglo prestati. Ipak, sport će uvijek biti dio mog života. Čak i deset godina nakon prestanka profesionalne teniske karijere, ne prođe ni dan da ne odradim trening, a taj mi je mentalni sklop pomogao i tijekom života – rekao je Ančić u podcastu "Pričajmo američki: američko-hrvatska priča o uspjehu.