Sin Luke Rajića dobio je dijete s kćeri poznate fitness trenerice, a nedavno je kupio šeikovu kuću vrijednu milijun eura

Luka Rajić Jr. (26), sin nekadašnjeg kralja mlijeka Luke Rajića i Borne Kotromanić, lani je postao otac sina kojem je također dao ime Luka.

Kako doznaje Slobodna Dalmacija, partnerica Luke Rajića Juniora je atraktivna fitness trenerica Daria, starija kći poznate fitness trenerice Suzane Štimac, koja na Instagramu ima oko 25.000 pratitelja.

'Moje ime je Daria, imam 20 godina i studentica sam kineziologije i poslovne ekonomije. Uz faks radim u Boutique fitness factoryju s mamom Suzanom koja je i velikim dijelom zaslužna za sve što jesam i što ću tek postati. Ne volim planove, trudim se svaki dan maksimalno iskoristiti, ne odgađati ništa i živjeti u trenutku. Trenutno su mi prioritet obrazovanje i posao jer smatram da su ovo godine kada trebam izgraditi svoj put, ali u isto vrijeme želim uživati u tom procesu i u mladosti/ludosti', istaknula je Daria prije dvije godine za Story.

Da je postala baka otkrila je Borna Kotromanić. "Osjećam se sjajno, zaljubljena sam u bebu. No što se tiče ostalih informacija, to moram prepustiti mami i tati da ih iznesu. Što se mene tiče, ja bih s vama podijelila sve detalje, ali ovako mogu podijeliti samo one koji se mene tiču. Ali ja sam presretna. Ja sam prvenstveno mama, baka i žena, a sve ostalo je u drugom planu. I svakako ću razmaziti bebu", rekla je Borna za 24 sata.

Inače, Borna Kotromanić i Luka Rajić bili su u braku od 1996. fo 2004. i imaju trojicu sinova: Luku, Bornu i Frana.

- Moj bivši suprug bio je i ostao ekstremno velik radnik koji je cijeli život posvetio poslu. I sigurno da sam u tom prostoru ja kao žena bila na drugom ili trećem mjestu jer on za naš odnos nije imao energije. Zato je i danas i većinu svog vremena bez životne partnerice. I danas mu je fokus samo na poslu pa je to njegov život. Posao je njegova beba, a on je za to platio enormnu cijenu odrekavši se puno toga u životu. Svi uspješni ljudi kao što su i Bill Gates i Warren Buffett plaćaju cijenu svog uspjeha - ispričala je Borna p za Story odgovarajući na pitanje o suprugu. Tom je prilikom istaknula i kako su njihovi sinovi zahvalni na tome što im je bilo omogućeno da žive i školuju se u inozemstvu te su sada dio očeva sustava.

- Posljednjih 30 godina kreira desetke tisuća radnih mjesta, njegove su kompanije među najrespektabilnijima u Hrvatskoj. Dok sam bila u braku s njim, nisam smjela voziti ni auto koji je bio u vlasništvu tvrtke, a kamoli, poput nekih, kupovati cipele ili torbice na taj račun - rekla je Borna u tom intervjuu.

Nekoliko mjeseci nakon što se doznalo da je dobio prinovu, Luka Rajić Jr. na zagrebačkom Medveščaku uknjižio se u kuću šeika iz Dubaija Mohameda Alabbara koja se prodavala za 999.000 eura. Kako bi financirao kuću, vidljivo je iz teretovnice, Luka Rajić Jr. zadužio se u banci za 500.000 eura.

Kuća ima 11 soba, a sastoji se od tri etaže koje se prostiru na oko 400 kvadrata. S okućnicom ima 650 kvadrata. Kako stoji u oglasniku zagrebačke agencije za nekretnine Vipro, kuća se nalazi na povišenom dijelu, a s lokacije se pruža pogled na Zagrebačku katedralu.

"Kuća je pogodna za renovaciju i prilagodbu željama i potrebama novog vlasnika, ali je i s obzirom na lokaciju i veličinu parcele zanimljiva i za rušenje te gradnju nove kuće ili stambene zgrade/vile", stoji u oglasniku.

