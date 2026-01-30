Marijana Batinić s pratiteljima podijelila s čim se suočila: Boli kao sam vrag, zna li netko što je to?

Voditeljica Marijana Batinić posljednjih je dana na Instagramu iskreno podijelila probleme s jakom boli u leđima, a njezine objave izazvale su velik odaziv pratitelja koji su joj se javili s iskustvima, savjetima i riječima podrške. Sve je započelo nakon što joj se vratio glas, ali su je, kako kaže, izdala leđa. „Vratio mi se glas, ali su me izdala leđa. Trebala bih pitati doktora, naravno, o čemu je riječ, ali evo - dok se ne odvažim i odem u nekakvu kliniku lumbalnu... Imala sam problema s donjim dijelom leđa, onda sam imala problema s vratnom kralježnicom, a prvi put da me ulovilo ispod lopatica. Zna li netko što je to, jeste li imali takvih iskustva i zašto me grči tako dugo. Nisam skroz ukočena, ali u nekim pokretima me stravično boli. Znate li o čemu je riječ, da čujem vaša iskustva.“

Nakon brojnih poruka koje je dobila, Marijana se ponovno javila kako bi zahvalila svima koji su joj pokušali pomoći i podijelila što je, prema savjetima, najvjerojatniji uzrok boli. „Dragi ljudi, hvala vam na svim informacijama (hvala i doktorima među vama). Nisam svima odgovorila, jer vas ima jako puno... Po svemu što ste mi pisali najvjerojatnije je spazam, ali boli kao sam vrag. Uglavnom ne mogu baš mirovati jer imam obaveze, ali nastojat ću slušati sve što ste mi pisali, a za vas s istim problemom - meni je evo već malo pomoglo grijanje... Bol se ne pojačava pa nisam išla kod doktora, a ni voziti danas više nisam htjela jer sam trenutno nepogoda na cesti...“

FOTO Severina zasjenila sve na premijeri! U ruci nosila torbicu od vrtoglavih 2800 eura

U svom prepoznatljivom, duhovitom tonu, Batinić je potom podijelila i jedan praktičan savjet iz vlastitog „kućnog arsenala“ za borbu protiv bolova. „Btw, nemam dekicu/grijače, ali imam termo papuču za mikrovalnu sa sjemenkama prosa. Inače, za sve zimogrozne, ovo je savršen 'gadget' kad vam se smrznu noge... (preporuka je samo kratko ih obuti). Ja ih koristim i djeci kod laganih grčeva - prođe za tren... Zapratite me za još savjeta - baba zna“, napisala je.

Na kraju je pratitelje razveselila i dobra vijest – stanje se ipak počelo popravljati, a toplina je, čini se, odigrala ključnu ulogu. „Papuča s prosom leđa čuva. Ljudi hvala vam na svim savjetima, sve što mi se činilo smisleno sam uvažila i jutros mi je znatno bolje, ta bol (vjerojatno) spazma mišića je toliko čudna, a snažna, na trenutke sam mislila da ću završiti na operacijskom stolu jer je iscurio disk, ali evo izgleda da mi je već danas bolje, toplina čuda čini... Hvala vam još jednom, dobro je kad skužiš da nisi sam i da nas ima još baba po bespućima Instagrama“, poručila je.