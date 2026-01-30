Preminula je Catherine O'Hara, legendarna glumica iz filmova 'Sam u kući'

U 72. godini preminula je legendarna kanadska glumica i komičarka Catherine O'Hara najpoznatija po ulozi u božićnom klasiku 'Sam u kući', doznaje TMZ iz izvora bliskih glumici. Točni detalji o uzroku smrti još nisu objavljeni.

Publika će je vječno pamtiti kao Kate McCallister, majku Kevina u božićnom klasiku "Sam u kući". Ipak, kasniju slavu i brojne nagrade donijela joj je uloga ekscentrične Moire Rose u seriji "Schitt's Creek". Za tu je izvedbu 2020. godine osvojila Emmy, Zlatni globus i nagradu SAG, čime je potvrdila svoj status jedne od najtalentiranijih komičarki svoje generacije.

FOTO Pogledajte atmosferu na dodjeli nagrade Rock&Off, najboljeg tuluma u Zagrebu

Njezina karijera bila je puno više od te dvije uloge. Ostavila je neizbrisiv trag i kao Delia Deetz u hitu Tima Burtona "Bubimir", a svoje je korijene vukla iz kanadske humoristične emisije "SCTV", gdje je radila uz Johna Candyja i Eugenea Levyja. Upravo je za rad na toj seriji osvojila svoj prvi Emmy još 1982. godine, i to za scenarij. Bila je i ključni dio ansambla u filmovima Christophera Guesta.

Catherine je rođena u Torontu kao šesto od sedmero djece. Svojeg supruga, dizajnera produkcije Boa Welcha, upoznala je na setu "Bubimira", a vjenčali su se 1992. godine. Zajedno su imali dva sina, Matthewa i Lukea. Njezin posljednji projekt bila je serija "The Studio" na platformi Apple TV+, za koju je zaradila još jednu nominaciju za Emmy. Posljednji je put viđena u javnosti u veljači 2024. godine.