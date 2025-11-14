Marija iz 'Života na vagi otkrila na što će potrošiti 7000 eura: 'Na garderobu bar 3.000 eura'

Simpatična Marija nije skrivala oduševljenje nakon što je u uzbudljivom finalu devete sezone 'Života na vagi' trijumfirala kao pobjednica među nefinalistima, osiguravši nagradu od 7.000 eura. Od samog početka, gledatelji su je zavoljeli zbog njezine prirodnosti, vedrog duha i nepresušne pozitivne energije.

"Vjeruj mi da ne znam ni ja! Toliko sam uzbuđena, jednostavno sam si zacrtala u glavi da idem do kraja. Skinula sam 45 kilograma, ako se ne varam, i ne mogu ni opisati koliko sam sretna i ponosna", izjavila je Marija odmah nakon proglašenja pobjede. Marija je u kući često bila prepoznata kao pokretačka snaga tima, uvijek nasmijana, spremna pružiti pomoć i podići moral čak i tijekom najzahtjevnijih treninga. Treneri su je više puta istaknuli kao uzor prave natjecateljice koja se ne žali, već uvijek daje svoj maksimum. Sada, kada su se početne emocije smirile, Marija je otkrila i kako planira iskoristiti osvojeni novac.

"Novac će ići na novu garderobu i novi auto, moram se malo obnoviti. Jedva čekam potrošiti na garderobu bar 3.000 eura", otkrila je uz osmijeh, prenosi RTL.hr. Marija se potvrdila kao jedno od najomiljenijih lica ove sezone, a gledatelji su u komentarima naglasili da ih je "kupila iskrenošću i toplinom". Nakon što je u finalu zablistala u elegantnoj ljubičastoj haljini, Marija sada započinje novo poglavlje u životu i modi.

Podsjetimo, u jednoj epizodi popularnog showa Marija se osamila, a do nje je došla Snežana kako bi ju pitala što se događa. "Tolika mi je podrška bio što sam ušla u ovaj show i sjetila sam se iskreno njega," povjerila se Marija Snežani, koja je primijetila da je danima odsutna i zamišljena. U tišini i samoći, bez svakodnevnih distrakcija, Marija je počela shvaćati dubinu svojih osjećaja. "Ima možda tjedan i pol, sve se to počelo dešavati da već polako shvaćam neke stvari," priznala je, dodavši da su joj misli "99 posto na njega". Kulminacija je stigla u rečenici koja je iznenadila i nju samu: "Zaljubljena sam". Objasnila je kako je tek odsutnost i nemogućnost kontakta otkrila ono što je cijelo vrijeme bilo skriveno u njezinu srcu. "Trebalo je da se nešto ovako desi da ja shvatim da sam ja... zaljubljena."