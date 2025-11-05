Saša Broz objavila novu fotku s kćeri: Sara je promijenila prezime, a evo zašto je to odlučila učiniti i tko je njen otac

Redateljica Saša Broz, unuka Josipa Broza Tita često objavljuje fotografije sa svojom kćeri, Sarom Haas na koju je neizmjerno ponosna. Nedavno se javila iz Stockholma, gdje su uživale zajedno. No, mnoge zanima zašto Sara nije uzela mamino ili očevo prezime. Jer, osim što ima slavnu majku, mnogima je poznat i njen otac, glumac Ranko Zidarić. - Sara je nedavno uzela prezime bake Herte, Haas. Pred njom je blistava budućnost likovne umjetnice. Kada je odlučila promijeniti prezime, ispričala nam je Saša Broz ranije u intervjuu za Ekran, i ona i njen bivši suprug podržali su je u tome.

- Prije dvije godine rekla je da se želi maknuti od tereta mog i Rankovog prezimena te da je odlučila uzeti bakino prezime Haas. Ranko i ja znamo što znači nositi teret poznatog prezimena, njegov je otac glumac Krešimir Zidarić. Podržali smo je jer smo osjetili da joj je došlo prirodno i da to ima smisla - objašnjava. Sara Haas zaposlena je kao scenografkinja u Zagrebačkom kazalištu lutaka, a potpisuje i scenografiju za "Tajni dnevnik Adriana Molea". U kuloarima se pak priča da je Sara nevjerojatno talentirana slikarica čija platna oduzimaju dah.

- Malo mi je bez veze da ju hvalim jer je Sara skromna cura, no zbilja sjajno slika. Trenutno ne stiže toliko slikati jer je angažirana i na drugim projektima, no sigurna sam da će se nakon Adriana zatvoriti u svoj atelje i početi pripremati slike za svoju četvrtu samostalnu izložbu - najavljuje ponosno Saša. Sara je rođena u njezinom braku s glumcem Rankom Zidarićem koji je potrajao šest godina. Usprkos tome, i danas su dobri prijatelji. S bivšim suprugom prije dvadesetak godina u Gavelli je režirala predstavu "Poljubac žene pauka", potresnu priču o ljubavi i prijateljstvu dvojice brazilskih zatvorenika, koju ističe kao jednu od svojih najvažnijih režija. Prije nekoliko dana umro je glumac William Hurt zbog kojeg sam postavila taj komad. Igrao je glavnu ulogu u filmskoj adaptaciji romana i kada sam ga gledala, rekla sam Ranku da moramo to postaviti. Emociju koju je film kod mene izazvao nikada prije nisam osjetila. Ništa me nije dotaklo kao sudbina glavnog junaka Moline. Adaptaciju je za tri osobe radio je Vladimir Stojisavljević, a sjajne uloge napravili su moj bivši suprug, Senka Bulić i Dražen Šivak koji je za tu ulogu dobio brojne nagrade. Ta je predstava pomakla moje shvaćanje teatra - ističe Saša Broz koja voli reći da je njeno kazalište glumačko, a ne režijsko. Ono u čemu bi se u bliskoj budućnost voljela okušati je operna režija, otkrila nam je tada. Inače, Saša i Sara su jako povezane i mama često objavljuje slike s kćeri na društvenim mrežama, a zajedno su radile i na nekim projektima.