Nakon žestoke rasprave Nina Kraljić nestala s društvenih mreža

Ovogodišnja Dora 2021 bila je pod posebnim povećalom fanova Eurosonga. Pratilo ju je čak 18 milijuna ljudi, a pobjeda 22-godišnje Albine Grčić izazvala je neviđenu euforiju te se izvedba pjesme "Tick-Tock" ubrzo našla na prvom mjestu trendinga na YouTubeu. Drugoplasirana pjevačica na natejcanju Nina Kraljić (28) nakon proglašenja pobjednice na društvenim je mrežama imala niz objava o organizaciji izbora hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije te se našla u žustroj raspravi s fanovima na vlastitim profilima društvenih mreža.

Nakon posljednje objave, u kojoj je opet iznijela što misli o Dori te o HRT-u, Nini profili i stranice na društvenim mrežama više se ne mogu pronaći, odnosno deaktivirani su.

Podsjetimo, u podužoj objavi na Facebooku koju je jučer objavila, odlučila je zaokružiti svoje stavove iznesene tijekom proteklih nekoliko dana, a cijeli tekst završila je nejasnim "Uživajte u vikendu" premda je bio ponedjeljak.

Foto: Facebook

Ona je inače osvojila drugo mjesto pjesmom "River", a kako je napisala na svom Facebook profilu netom nakon proglašenja pobjede Albine Grčić, imala je nekoliko problema prilikom izvođenja pjesme.

– Nina, kako se osjećaš? Mix ti je bio najgori i nismo doslovce mogli zvati za tebe jer je javljalo da broj ne postoji i očito je da su te s razlogom stavili kao prvu izvedbu. Što misliš o organizaciji i je l' istina da si slušala u vlastitim in ear slušalicama pjesmu "Tick-Tock", a ne svoju na vlastitoj tonskoj probi? – u sarkastičnom je tonu napisala Nina Kraljić pokraj videa na kojem pleše.

Foto: Dario Njavro/Renato Branđolica/HRT

Na Instagramu, koji se više ne može pronaći, je objavila nekoliko videa u kojima je to ponovila, a zatim je objavila i video na kojem plače. U kasnijem obračunu s fanovima, koji su joj uputili kritike na račun izvedbe i većinom zaključili da je Albinina pjesma većeg kapaciteta za Eurosong, na svojoj službenoj Facebook stranici obznanila je da neće više surađivati s HRT-om te se prisjetila svog odlaska na Eurosong 2016. godine.

Foto: Facebook

"Slažem se. ToMa, Mia i Bernarda bili su bolji. Ali nebitno to. Ne radi se o pobjedi jer smo vrlo brzo ionako znali poziciju u kojoj ćemo biti, što sve govori o natjecanju. Fulana poanta. A pliz mi ne spominji Eurosong 2016. gdje sam nas dovela bez para i podrške u finale nakon sedam godina dok Franka nije prošla, a nju se gleda kao uspjeh (reference radi samo)", započela je Nina te u drugom komentaru nastavila se sporiti zbog kritika.

Foto: Facebook

"Rekoh, HRT i ja smo finito. Ne mislim si više nikad dozvolit da slušam na vlastitoj tonskoj probi (jedinoj) prvih 15 minuta Albininu pjesmu, a ne svoju u vlastite in ear slušalice i to 4 dana prije nego što se kao znaju rezultati. Pjesme radim iz ljubavi, smatrala sam i smatram da je pjesma Rijeka zaslužila veći stage i pažnju, ali ne bi si nikad to dozvolila više. Ionako se ovo trebalo desiti jer mi je dosta glumatanja, cenzure i pozadinskih kulisa o kojima nitko ništa ne zna, ali vrijeđat se može. Čestitke Miji, Bernardi i Tomi i Filip je divan bio. Osobno svi 4 su mogli pobijedit. Ostalo neću komentirat. Tko hoće neka prati projekt dalje, tko neće – ne mora. Ionako se u ovoj državi od poštenog ne može živjet, pa stvarno radiš ovo iz čiste ljubavi jer više para potrošiš nego što zaradiš. Osim ako nemaš background", poručila je.