Margot Robbie već je dodijala s tim svojim uvijek istim Barbie haljinama plastičnih, neonskih boja

Ah, najviše volim kad glumice na crvenom tepihu moraju biti praktične kao većina žena, recimo ja, odavno starija od pedeset (priznajem, baš odavno!). Nama se ne da više zbog ljepote patiti, na žalost, tenisice su nam draže od manolica. Na ovogodišnjoj svečanosti dodjele nagrada Golden Globes otkačena Rosamund Pike odjenula je darkersku Diorovu čipkastu haljinu s kojom kao da je željela podsjetiti na kostime koje je nosila u filmu "Saltburn", crnohumornoj, gotičkoj drami mlade i iznimno uspješne autorice Emerald Fennell, o suludo naivnim engleskim aristokratima, koji ništa ne kuže tako beznadno odvojeni od stvarnog života.

Preko lica Rosamund je nosila čipkasti veo kao mafijaška udovica nakačena na Dolce & Gabbanu. No, objasnila je, veo je nosila iz praktičnih razloga da ne pomislimo da je samo željela privući pozornost: na Štefanje je pala na lice na skijanju i morala je prikriti ozljede. Hm, svašta su Amerikanci dosada povjerovali, čak i da je Jeffrey Epstein, svodnik i prevarant, studirao i predavao na Harvardu. Ne, Epstein je raznim znanstvenicima s tog sveučilišta poklonio više od devet milijuna dolara za njihova istraživanja pa su se rado s njime družili i nisu razotkrivali da nikada na Harvard kao student ili predavač nije nogom kročio. Čak je i najpametnijeg Zemljanina Stephen Hawkinga obrlatio. Laži nam prijete da će nas progutati, ova, ako i jest laž, zaista je bezazlena. Možda je Rosamund bila na nekom estetskom zahvatu? Kao što smo čitali, Zac Efron također je tvrdio da se podvrgao brojnim estetskim operacijama jer je pao na lice. Možda je zaista Rosamund pala, ne znam, no ispod prozirne čipke ne naziru se promjene na licu kakve bi uzrokovao pad. No, dobro, to zaista nije važno.

Rosamund, odlična kao razmažena američka bogatašica u filmu "Nestala" (2014.), bila je savršena i u ulozi za koju je nominirana za Golden Globe. Glumila je ekscentričnu englesku aristokratkinju usmjerenu isključivo na sebe, koja, kako kaže, "organski, od ranog djetinjstva ne podnosi ružnoću", a živi za raskošne partije na kojima Dom Perignon teče u potocima, ne smeta joj što joj se djeca opijaju, drogiraju i nezamislivo su promiskuitetna i najvažnije je što će odjenuti. Kao i svim selebima na crvenom tepihu.

Ipak, u veoma tragičnom trenutku u filmu "Saltburn", kad se naziru neke iskrice samospoznaje i istinske tuge, ona se naglo zapita što joj je bilo da je svom sinu dala drugo ime River, što je uznemirilo njihovog svećenika koji ga je krstio. Pitala sam se je li se Rosamund, koja živi s ekscentričnim financijašem u Pragu, malo lecnula dok je izgovarala taj monolog koji je napisala Fennell, i sama dio visokog društva koje satirizira. Naime, Pike i njezin partner Robie Uniacke svojim sinovima, koji u Pragu navodno fluentno govore mandarinski, odabrali su imena Solo i Atom. Što bi rekli Amerikanci, takvi bedasti detalji ne daju se izmisliti.

Crveni tepih Golden Globes nagrada pratila sam pod dojmom malog, veoma popularnog recentnog teksta Vanesse Friedman, modne urednice NYT-a, o tome što to znači "odijevati se primjereno svojoj dobi".

Postoje li danas uopće neke takve smjernice, jesmo li nadišli zabrane, pravi modni diktat iz pedesetih godina prošlog stoljeća kad se baš moralo to i to nositi, a nešto drugo striktno izbjegavati u "finom društvu". Mislim da su zabrane iza nas, svi nose što žele, kad žele. Pogledajmo samo tu nevjerojatnu pomamu za otkrivanjem trudničkih trbuha. Nekad su žene prikrivale trbuh širokim haljinama, radile sve da bude manje uočljiv. Sad se prekriju grudi, razotkrije ne samo pupak, nego trbuh do linije veoma tankih tangica. Dakle, zaboravimo na pravila.

No, kao što kaže Friedman, odjeća uvijek govori tko smo i što smo, što nam je važno o sebi otkriti. Netko želi jednostavno pokazati bogatstvo, netko drugi obrazovanje i klasnu superiornost skrivajući upadljivi logo kakav vole skorosteci. Čak i među selebima puno ih je koji odjećom, najčešće bezočno skupom, ali naoko nemarnom i poderanom, dokazuju da su "badass", kakti očvrsnuli odrastajući na opasnim ulicama velikog grada. Neki su spremni pokazati i da su članovi uličnih bandi ili bi to htjeli biti... Ima žena koje uvijek žele biti seksi, čak i u poznijim godinama, i nikad ne odustaju od upadljivog leopardovog uzorka, dubokih dekoltea, minica ili pripijenih kombinezona s puno lycre. Da se mene pita, ja bih možda uvela samo jedno pravilo - nikad tajice nakon određenih godina, pogotovo s kratkim gornjim dijelom. To mi se čini vulgarnim, čak i kad je žena u godinama veoma vitka i još uvijek lijepo građena, što je, priznajmo, zaista rijetko, možda kao djeca koja u Pragu govore mandarinskim jezikom, a nisu Kinezi. No, ono što je nekome prostački, drugome je izazovno, seksi, zanimljivo. Svatko mora sam birati. Svatko mora pronaći ono što najviše i najbolje govori o njegovim/njezinim vrijednostima, jednom kad su postale trajne, jasne, kad ih ne mijenjamo često poput odjeće i identiteta kao u mladosti. A kad to pronađemo, onda zaista možemo i trajno odabrati svoj stil. Znamo tko smo pa onda i znamo što je naš stil.

To su doista osnove, no dodat ću da postoje neka pravila koja su meni osobno draga, koja bih rado nametnula baš kao što su se nametnula pravila za vjenčanja u viktorijansko doba. Svi ih znamo, iako su dio anglosaksonske, a ne naše tradicije. No, odatle preuzimamo sve svoje "nove običaje" poput Valentinova ili Noći vještica i mnogih drugih. Dakle, mladenka mora nositi nešto staro, jer to znači kontinuitet s njezinim dotadašnjim životom i obitelji; nešto novo, jer to označava vjeru u budućnost; nešto posuđeno za Viktorijance značilo je često donje rublje plodne žene koja je u braku dobila puno djece pa se magijskim mišljenjem to potiče, osim toga, time se i naglašava pripadnost svojoj zajednici. Plava boja, koju su recimo princeza Diana, kao i kraljica Camilla, riješile s malim plavim mašlekom ušivenim u pojas oko struka vjenčanice, povezana je s vjerovanjem da plava označava čistoću, ljubav i vjeru...

Mislim da bi sve žene određenih godina trebale slijediti slična pravila, ma koliko to glupo zvučalo. Recimo, Meryl Streep u kompletu Valentino na dodjeli Golden Globesa odradila je prvi zahtjev - kontinuitet s onim tko je i što je već godinama. Mislim da je podbacila s drugim pravilom - to što je nosila nije sugeriralo novinu, nešto što gleda na sadašnji i budući trenutak, meni je to bilo pomalo dosadno, predvidivo, čak staromodno. No, začudo, nosila je dugu kosu nemarno svezanu u rep, nešto što prije ne bi učinila. Do sada je gotovo isključivo nosila formalne salonske frizure. Dakle, ipak i nešto novo.

Treći zahtjev - posuđeno - oko toga zaista ne trebamo razbijati glavu. Sve žene na crvenom tepihu nose nešto "posuđeno", nose često, u vrsti magijskog mišljenja, dizajnere koje su prije njih nosile pobjednice, ono što se gotovo pa očekuje. Otuda toliko haljina Prada, Armani, Dolce & Gabbana, Valentino...

Umjesto plavog zadala bih im da nose nešto bijelo uz lice jer, kako nas je učila Coco Chanel, bijela nas obasja, nikad ne izgledamo mrtvo. Zato su muškarci u smokinzima s bijelom košuljom uvijek sjajno odjeveni. Recimo, Cillian Murphy u Saint Laurentu. Tu ću odmah dodati da je i Timothée Chalamet izgledao odlično u Celineu. Otkako hoda s najmlađom iz klana Kardashian, više ne glumata da je posve mlad, gotovo dječarac.

Jodie Foster samo se držala prvog pravila i izgledala je staromodno, gotovo zapušteno u dugoj haljini košulji Alberte Ferretti. Kao da ne vjeruje u novo, u budućnost. Nije mi se svidjela ni glumica koja je na crvenom tepihu često briljirala, Helen Mirren, u lila kompletu Dolce & Gabbana. Ni ona ni Florence Pugh u Valentinu, s posve neodgovarajućom frizurom. Prvi dojam: maturalna zabava negdje u provinciji, već viđeno i staro.

I Margot Robbie već mi je dodijala s tim svojim uvijek istim Barbie haljinama plastičnih, neonskih boja, koje joj kao replike Barbikinih haljina radi Armani. Njezina režiserka Greta Gerwig odlučila se za aristokratsku crnu satensku haljinu i duge rukavice Fendi, što s Barbie zaista nema baš nikakve veze. Srećom. Odlično je izgleda uz muža Noaha Baumbacha u klasičnom smokingu s bijelom košuljom.

Mlada Ariana Greenblatt iz "Barbie" podržala je moje pravilo o bijelom. Nije mi se samo zato svidio njezin bijelo crni komplet Saint Laurent s neobaveznom divljom kosom uz toreadorske hlače. Nekako mi je bila malo drugačija u hlačama. Da pravila postoje samo da ih prekršimo, dokazala je Gina Torres (54) iz serije "Suits" s kojom se proslavila Meghan Markle. Torres je bila sjajno odjevena u seriji i sjajno na crvenom tepihu u prozirnoj košulji bez grudnjaka, što da nisam vidjela koliko joj dobro stoji, ne bih očekivala. No, ta spontanost i neobaveznost kompleta, suknje ili hlača s bluzom, to mi se oduvijek sviđalo, još otkad je Sharon Stone zasjala u bijeloj košulji na Oscarima 1998.

Svjetski časopisi već drugo jutro nakon crvenog tepiha raspisali su se o najbolje odjevenim glumicama i glumcima. Svatko to vidi drugačije. Gotovo da nema pravog podudaranja mišljenja. Meni je bila sjajna Taylor Swift u zelenoj Gucci haljini, zelenoj kao budućnost kakvoj se nadamo. Nekima baš i ne.

Jennifer Aniston ima još uvijek savršeno tijelo koje je zasta vrijedilo pokazati u crnoj Dolce & Gabbana pripijenoj haljini. Možda je i Emma Stone, kao i Jennifer Lawrence, trebala nositi crno. Emmina Louis Vuitton haljina izgledala je blijedo i kao da nije za nju sašivena. Tu bih još dodala da bih voljela i da je Jennifer Aniston konačno opet dobila nagradu, koju je i zaslužila za svoju ulogu u seriji "The Morning Show", gdje je nakon dugo vremena opet glumila ljubavnicu, i to Jonu Hammu iz "Mad Mena".

Već sam dugo oduševljena Jeremyjem Allenom Whiteom, pobjednikom u kategoriji glumca u dramskoj seriji. On je bio izvrstan kao sasvim mlad glumac u seriji "Shameless". "Bear" mi je i inače odlična serija i divno što će dobiti i treću sezonu. Svi je morate pogledati - kao i njegovu novu reklamnu kampanju za donje rublje Calvin Klein! Na crvenom tepihu opet je, dakako, nosio Calvina Kleina, crni smoking. Kako je u reklamama pokazao nevjerojatno izbildano tijelo, za Golden Globes je odjenuo prozirnu, gotovo ženstvenu košulju od svilenog tila, što je sjajan kontrapunkt testosteronski nabijenim reklamama. Pametan izbor. Jako volim i njegovu nagrađenu partnericu iz serije, vedru crnu Ayo Edebiri, koja je kao i mnoge druge žene te večeri nosila crveno, i to izvrsnu, nepretencioznu, a elegantnu satensku haljinu Prada.

Julianne Moore u crvenoj haljini Bottega Veneta izgledala je bezvremenski, što je zaista sjajno kad imaš 63 godine i još uvijek možeš nositi zaista sve što poželiš. No, nisam bila oduševljena. Sve što radi Loewe oduvijek mi se sviđalo, pa i haljina koju je nosila Greta Lee, nominirana za film "Prošli životi", ali jednako tako sjajna i u seriji "The Morning Show". Bilo je puno toga zanimljivog, no rekla bih da bi bilo bolje da su se glumice držale mojeg sjajnog pravila, hehe: nešto staro, nešto novo, nešto posuđeno, nešto bijelo. Jer tako bi istaknule sebe, dokazale da su same sebe prihvatile, a to je uvijek najbolji look.

