Šest mjeseci nakon smrti Sinead O'Connor objavljen je i uzrok njezine smrti

ANTE DEKOVIĆ

Hrvat nije osvojio drugi Emmy: 'Apsolutno smo pokradeni ali smo se dobro proveli'

Nova nominacija stigla je u istoj kategoriji, za specijalne efekte u jednoj epizodi. No, nagradu je osvojila epizoda serije "Five Days At memorial", a u kategoriji su se još natjecale i serije "Ted Lasso", "The Umbrella Academy", "Wednesday" i "The Nevers"