Preminuo je glazbenik Chris Rea, poznat po hitu 'Driving Home for Christmas'

U 75. godini preminuo je glazbenik Chris Rea, prenosi BBC. "S neizmjernom tugom objavljujemo da je preminuo naš voljeni Chris. Preminuo je mirno u bolnici ranije danas, nakon kratke bolesti, okružen članovima svoje obitelji", pisalo je u priopćenju njegova glasnogovornika. Najpoznatiji je po svojem hitu "Driving Home for Christmas". U jednom intervju otkrio je kako je nastao njegov božićni hit. „Bio sam bez ikakvih primanja kad sam napisao taj hit. Moj menadžer me upravo bio napustio. Upravo mi je bila izrečena zabrana vožnje. Moja sadašnja supruga Joan morala je autom doći u London po mene i odvesti me kući, i tada sam to napisao“, ispričao je tada.

Rea je rođen 4. ožujka 1951. u Middlesbroughu, otac mu je bio Talijan, a majka Irkinja. Godine 1973. pridružio se lokalnom bendu iz Magdalene i počeo pisati pjesme te je tako krenula njegova glazbena karijera. U dobi od samo 33 godine Rei je dijagnosticiran rak gušterače te se suočio s devet teških operacija i ukupno je proveo 32 tjedna u bolnici. Ranije je otvoreno govorio o svojoj borbi sa zdravljem, otkrivši da su mu nakon operacije „u potpunosti uklonjeni“ neki unutarnji organi – gušterača, žučni mjehur i lijevi dio jetre. Govoreći iskreno o trenutku kada je supruzi Joan Lesley rekao za dijagnozu, Rea je izjavio: „Zaustavila je automobil i briznula u plač.“ Chris je jednom prilikom ispričao da mora uzimati „34 tablete svaki dan“ zbog zdravstvenih problema.

Rea je snimio 25 studijskih albuma, od kojih su dva bila na vrhu britanske ljestvice albuma: The Road to Hell (1989.) i njegov nasljednik Auberge (1991.). Već je bio velika europska zvijezda prije nego što je konačno ušao u britanski Top 10 sa singlom The Road to Hell (Part 2). U Hrvatskoj je zadnji put nastupio 2012. godine u Boćarskom domu. – Zagreb mi se svidio na prvu. U njemu sam 2008. proveo tri dana i iskoristio ih za posjete muzejima, restoranima s nacionalnom kuhinjom, koja me osvojila baš kao i srdačni ljudi s kojima sam se družio. A hotel Esplanada, u kojem sam tada odsjeo, nešto je posebno. Osjećao sam se jako ugodno i obećao si da ću se vratiti – ispričao nam je tada uoči koncerta. Od oca je naslijedio i strast prema brzoj vožnji i utrkama, o čemu je rekao: – Nikad nisam postao profesionalni vozač utrka, ali natjecao sam se u amaterskim utrkama, što je bio fantastičan osjećaj. Obožavatelj sam Ferrarija, najdraži mi je moj Ferrari Dino 246, ali danas ga slabo vozim. Jedan mi je od najtužnijih događaja bila pogibija vozača formule 1 Ayrtona Senne. Njemu sam posvetio i svoju pjesmu “Saudade”. Iza sebe je ostavio suprugu i dvije kćeri.