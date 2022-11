Marco i Mia plakali su na pozornici, show napustili Domagoj Janković i Alen Đuras

Nakon večerašnje šeste emisije jedanaeste sezone HTV-ovog glazbenog showa, "Zvijezde pjevaju", show je napustio još jedan par. Riječ je o glumcu Domagoj Janković i Alen Đuras

U novom izdanju četiri su para izvela po dvije pjesme različitih žanrova koje dosad još nisu izvodili. Publici i žiriju i ove subote predstavili su se glumica Jelena Miholjević i Zoran Prodanović Prlja, influencer Marco Cuccurin i Mia Negovetić, novinarka Matea Šeparović i Bojan Jambrošić, glumac Domagoj Janković i Alen Đuras. Parove je i ovog puta ocjenjivao žiri u kojem su Danijela Martinović, Marko Tolja i Mario Lipovšek Battifiaca.

Na pozornicu su prvi stupili Matea i Bojan koji su otpjevali pjesmu Lonely Boy benda The Black Keys.

- Kad sam pročitao ime benda odmah sam to shvatio kao osobnu provokaciju. Krenuli ste lagano, kada je došao taj moment da se popneš oktavu gore, onda je to bilo to. Baš kako to treba biti. Sve mi je štimalo - kazao je Battifiaca.

- Ne snalazimo se svi u svim žanrovima, ali u ovoj formi ti vjerujem - rekla je Danijela Martinović.

Za nastup su dobili tri osmice. (24 boda)

Sljedeći su se na pozornici našli Marco Cuccurin i Mia Negovetić. Izveli su pjesmu City of Stars iz filma La La Land. Nakon izvedbe oboje su zaplakali.

- Nakon rocka sada smo dobili nešto potpuno drugačije, smiraj koji nismo imali prilike od vas čuti. Ovo vam jako dobro stoji. Izabrati muziku koja je osvojila Oscara je vrlo teško za izvesti. Volio bih da ta tvoja duboka boja bude malo svjetlija, to bi divno bilo uz mjuzikl. Jako emotivno i dobro - rekao je Tolja.

- Ne slažem se u potpunosti s Toljom. Na početku je bilo pinku nesigurno, ali zvučalo je na kraju dobro, lijepo i toplo - komentirao je Mario.

Žiri im je dao dvije osmice i jednu devetku. (25 bodova)

Jelena i Prlja iznenadili su izborom pjesme, te odlučili žiri zabaviti hitom Ivane Banfić, Šumica.

- Ja bih malo i strahovala da se emisije produže jer što bi to bilo od vas. Vi ste potpuno iznenađenje - rekla je Martinović i preporučila da prepjevaju ovu pjesmu.

- Jelena vi ste nova Marina Perazić - komentirao je Tolja i zamolio glumicu da ga jednom pozove van nakon što završi emisija.

Dobili su tri osmice od žirija. (24 boda)

Publiku i žiri pokušali su zapaliti Domagoj i Alen pjesmom Kreni prema meni Partibrejkersa.

- Podsjećate me na Ferlina i mene prošle godine, samo vi znate pjevati. Našli ste se, ali niste lijepi za vidjeti - komentirao je Lipovšek Battifiaca.

- Ja sam se prepao kad si ti počeo urlati. Bilo mi je tu dobrih momenata, ali nisam shvatio dosta toga i drago mi e da niste krenuli prema meni. Tarzana sam čuo u jednom trenutku - izjavio je Tolja na kraju izvedbe.

I oni su skupili tri osmice, točnije 24 boda.

Nakon ovih nastupa počeo je drugi krug.

Matea i Bojan otpjevali su pjesmu 'Trebaš li me', Matije Cveka i Eni Jurišić.

- Ovo je jako teška pjesma za izvesti, svaka čast za hrabrost. Sve u svemu sam ugodno iznenađen - rekao je Marko.

- Izuzetno hrabro, ovo je zahtjevna pjesma. Uhvatila sam jedan trenutak gdje si pokazala da si svoja i to ću nagraditi - komentirala je Danijela.

Za nastup su dobili tri devetke. (27 bodova)

Mia i Marco nakon njih su odlučili izvesti Shallow Lady Gage i Bradleya Coopera iz filma A Star is Born.

- Moram ti reći da si bio bolji od Bradleya Coopera - rekla je Danijela.

- Odlično, odlično. Bilo je bolje zapakirana priča - kazao je Battifiaca.

Dobili su tri devetke. (27 bodova)

Jelena i Prlja izveli su pjesmu Tommy Pinball Wizard iz rock mjuzikla Tommy, otpjevali su je The Who i Elton John 1975.

- Vrlo mudro odabrana pjesma. U ovome ste kao riba u vodi - kazao je Mario.

- Izuzetno cijenim da na neki način školujete našu publiku - rekao je Tolja.

Žiri im je dodijelio tri osmice. (24 boda)

Domagoj i Alen nastupili su s pjesmom Alles gut benda TBF.

- Fantastičan odabir pjesme, izvrsno si se snašao u ovoj gomili teksta. Bravo dečki - komentirala je Danijela.

- Poruka pjesme je fantastična, mogli ste cijelu pjesmu odležat. Ne znam što reći, bili ste fenomenalni - dodao je Lipovšek Battifiaca.

Od žirija su dobili dvije osmice i devetku. (25 bodova)

Mentori Prlja i Antonia Matković Šerić otpjevali su pjesmu Termita 'Vjeran pas'.