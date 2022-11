Legendarna modna dizajnerica (73) ponovno iznenadila mladolikim izgledom: 'Zaboga, pa ti ne stariš'

Dizajnerica Vera Wang (73) oduševila je svojim izgledom okupljene na dodjeli nagrada CFDA Fashion Awards u New Yorku.

Vera se pojavila u crnoj mini haljini koja je otkrila dio trbuha, noge i ramena, a kombinirala ju je s visokim čarapama do bedra i lakiranim platformama koje su hit ove sezone. Kombinaciju je upotpunila pletencima i velikim sunčanim naočalama, a pratiteljima nije trebalo dugo da joj ispod objave na Instagramu upute brojne komplimente.

''Wow'', ''Divota'', ''Sjajno'', ''Odlično izgledaš'', ''Vera postaje sve bolja i bolja'', ''Zaboga, ti uopće ne stariš'', ''Vječno lijepa'', samo je dio komentara, a brojni pratitelji uputili su joj komplimente na račun vitke figure.

Inače, Vera je na dodjelu stigla u društvu glumice Vanesse Hudgens koja je također nosila njezine kreacije- čipkasti grudnjak, maksi suknju i prozirni ogrtač, a zajedno su pozirale okupljenim fotografima.

Wang je odala tajnu svog izgleda i kaže kako je zdrava prehrana zaslužna za to da ne izgleda poput svojih vršnjakinja. Uz to redovita je u vježbanju i voli trčati i voziti bicikl, a ima i treninge s privatnim trenerom. Kaže kako je stalno okružena vitkim ženama i to ju tjera da i sama ima fit liniju.

Podsjetimo, dizajnerica je u dobi od 23 godine postala najmlađa modna urednica i stilistica časopisa Vogue dotad, a na toj poziciji ostala je 16 godina, nakon čega je otišla na mjesto glavne dizajnerice modne kuće Ralph Lauren.

Prvu trgovinu sa svojim imenom otvorila je 1990. godine na Manhattanu, a potom je svojim vjenčanicama pokrenula pravu revoluciju u modnoj industriji. Danas proizvodi i odjeću za svaki dan, obuću, modne dodatke, pa čak i posuđe, a izdala je i knjigu pod nazivom ''Wera Wang on Weddings''.

VIDEO Kate Beckinsale na snimanju akcijskog trilera Canary Black u centru Zagreba