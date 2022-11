Mirna Maras otkrila čemu se veseli te istaknula svoje vitke noge, pratitelji: 'Ti uvijek sjajiš'

Voditeljica Mirna Maras Batinić (43) sa svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila video u kojem je otkrila kako se veseli blagdanima. Mirna je objavila fotografiju na kojoj je pozirala u kratkoj haljini prekrivenoj šljokicama te plavim štiklama. Kameri je bila okrenuta leđima, a na ovaj je način posebno istaknula svoje duge vitke noge.

- Jeej… Bliži se taj dio godine kad sve sjaji – napisala je u opisu i svoje pratitelje upitala kada onu kreću s blagdanskim dekoracijama.

U komentarima su joj komplimente ostavili brojni pratitelji, među kojima i pjevačica Neda Parmać.

– Lako tebi kad ti stalno sjajiš – poručila joj je. „I ti sjajiš uvijek Mirna“, „Top“, „Zgodna“, „Kraljica“, pisali su joj pratitelji.

Podsjetimo, jednom prilikom Mirna je otkrila kako je postigla svoju vitku liniju. Naime, ona je uvela povremeni post. Ova sve popularnija metoda, koju sve više javnih osoba primjenjuje, podrazumijeva post od 16 sati, a tijekom ostalih osam sati u danu dozvoljeno je jesti.

- U jeku korone naišla sam na tekst o postu, a kako su mi liječnici savjetovali da se moram što zdravije hraniti, odlučila sam probati. Jela sam isključivo od 10 do 18 sati, a ostatak dana postila. Na taj način organizmu, odnosno probavnom sustavu dajemo vremena da se odmori. Svidjelo mi se to što se ne izgladnjujem. Bilo je teško prvih tjedan dana, no moj se organizam vrlo brzo naviknuo na takav režim - otkrila je Mirna tom prilikom.

