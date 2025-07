Mamićeva 27 godina mlađa partnerica posvetila mu emotivnu objavu: 'Volim te zauvijek'

Bivši izvršni dopredsjednik Dinama i bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić jučer je proslavio 66. rođendan, a tim povodom njegova 27 godina mlađa partnerica Jelena Planinić na Instagramu mu je posvetila emotivnu objavu.

'Sretan rođendan osobi čije je srce veće od svijeta! Zaslužuješ sve najljepše što život može ponuditi! Volim te zauvijek!', napisala je uz fotografiju na kojoj Mamić pozira nasmijan dok sjedi na stolici. Jelena ima zaključan profiln, no Mamić je čestitku podijelio na svom Instagram Storyju.

Foto: Instagram

Njihova ljubavna priča započela je, prema medijskim napisima, dok je Jelena radila kao Mamićeva tajnica. Prije te pozicije, na njenom LinkedIn profilu stajalo je da je radila kao recepcionerka, a pretpostavlja se da je to bilo u hotelu "Ruža" u Međugorju, koji je u vlasništvu njenog tadašnjeg supruga. U to vrijeme, Mamić je još uvijek bio u formalnom braku s Marinom Mamić, s kojom ima dvije kćeri, a izvori tvrde da je Jelena čak bila viđena kako ispija kave s njegovom tadašnjom suprugom, zbog čega se dugo nije ni pretpostavljalo da su u vezi. Zbog afere s Mamićem naposljetku je okončala brak s hercegovačkim poduzetnikom Dadom Planinićem, suvlasnikom lanca trgovina odjećom i trgovačkog centra "Park & Shop" kod Međugorja, no njegovo prezime i dalje nosi. Špekulacije o njihovoj romansi prvi je potaknuo skupocjeni Range Rover koji joj je Mamić poklonio, a dodatno ih je rasplamsala izjava bivšeg trenera Dinama Ante Čačića. On je, odgovarajući na Mamićeve prozivke, ironično komentirao kako on, za razliku od Mamića, nema "energiju da osnuje novu obitelj", što su mnogi protumačili kao izravnu aluziju na Mamićevu novu vezu.

FOTO Danijela Martinović nekad i sad: Pjevačica danas slavi svoj 54. rođendan

Osim ljubavi, par veže i poslovni odnos koji su izgradili u Hercegovini. Mamić se, nakon bijega od hrvatskog pravosuđa, fokusirao na ulaganja u obnovljive izvore energije. Godine 2020. osnovao je tvrtku "Plavo sunce", a godinu dana kasnije osnovana je i tvrtka "Majsko sunce". Direktorica te tvrtke je upravo Jelena Planinić, koja je, prema dostupnim informacijama, u osnivačku strukturu unijela kapital od 80 tisuća konvertibilnih maraka. Vjeruje se da je tvrtka dobila ime po hitu Zdravka Čolića, pjesmi koja za par ima posebno romantično značenje. Dok grade poslovno carstvo, Mamić i Jelena uživaju u luksuzu koji si Mamić, unatoč pravosudnim problemima, očito može priuštiti. Bivši čelnik Dinama, osuđen za izvlačenje 15,3 milijuna eura iz kluba, izgradio je velebnu vilu nedaleko od vodopada Kravica u Ljubuškom, procijenjenu na oko 2,5 milijuna eura. Luksuzna rezidencija na hercegovačkom kamenu, kako piše 24sata, ima bazen, palme i sportski teren za nogomet, košarku i tenis. Uz to, šuška se i da su kupili i uredili zajednički stan u Mostaru, gdje su često viđani u noćnim izlascima.

Iako je Jelena na društvenim mrežama prilično samozatajna te svoj Instagram profil s otprilike 4900 pratitelja uglavnom drži zaključanim za javnost, Mamić povremeno podijeli njihove zajedničke trenutke, poput onog kada mu je sjedila u krilu ili fotografija s ljetovanja. Par je viđen na koncertu Lepe Brene na Jahorini, gdje je Mamić u zanosu prišao pjevačici i zatražio da mu otpjeva pjesmu "Jedan dan života", dok ga je Jelena suzdržanije promatrala sa stola. Pojavili su se i na premijeri filma o Vahidu Halilhodžiću, gdje je Jelenin stil privukao veliku pažnju. Unatoč tome što žive podalje od očiju javnosti, svaki njihov zajednički korak pomno se prati. Regionalni mediji čak su nagađali da je par stao pred oltar, no te informacije nikada nisu službeno potvrđene.