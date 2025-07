VIDEO Neočekivana drama kod Renea Bitorajca! Na vikendici ga dočekao nevjerojatan prizor, evo o čemu je riječ

Rene Bitorajac, poznati hrvatski glumac, na svom je Instagram profilu podijelio nevjerojatan prizor koji je iznenadio mnoge njegove pratitelje. Naime, u jednom trenutku na prozor njegove kuće popela se zmija, a Rene je, uz svoju poznatu dozu humora, odlučio snimiti cijeli događaj i podijeliti ga sa svojim obožavateljima. "Vesna Zmijanac mi je pokucala na prozor! Priroda i društvo. Spašeni ptići u gnijezdu, spašena Vesna, a ni meni dlaka s glave nije pala!" napisao je glumac uz video. Na snimci se čuje kako Rene komentira prizor: "Gle ovo, tu je brutalna zmijuzdara, a ptica ju pokušava otjerati jer joj je gnijezdo tu gore." Unatoč početnom šoku, Bitorajac je uspješno uklonio zmiju koristeći mrežu i hvataljku, postupajući pažljivo i s oprezom. Kasnije je otkrio da se radi o bezopasnoj bjelouški, a ne o opasnijem kravosasu, što je dodatno smirilo sve koji su bili zabrinuti.

Kako to obično biva s Reneom, nakon dramatične situacije našalio se: "Kakav sam krotitelj. Nek se zove Vesna. Borba zmije i čovjeka!" Njegov smisao za humor nije promakao pratiteljima, koji su bili oduševljeni njegovom reakcijom i spretnostima u uklanjanju zmije. Komentari su se nizali: "Svaka čast na intervenciji!", "Koja si ti legenda! Vesna Zmijanac!", "Bravo čovječe, divan si", samo su neki od mnogih pozitivnih komentara.

FOTO Koga ljubi omiljena voditeljica Dnevnika? Nakon propalog braka s ruskim odvjetnikom pronašla je veliku sreću

No, to nije bio jedini neobičan događaj koji je obilježio Reneove dane. Podsjetimo, nedavno je u pekari kupio štrudlu od jabuka, no ono što je pronašao unutar nje izazvalo je njegovu nevjericu. Naime, u štrudli je pronašao vijak, što je i snimio te podijelio sa svojim pratiteljima. "Ovo još nisam vidio!", rekao je Rene, dok je pokazivao nesvakidašnji prizor. Ipak, nije dugo trebalo da situaciju okrene u šalu: "Daj naziv: Savijakča! Šaraf štrudla! Radnička štrudla od jabuka."

Njegovi pratitelji nisu mogli odoljeti, pa su se u komentarima našli i smiješni odgovori. Pjevač Jacques Houdek duhovito je primijetio: "Al’ nema tu ni jabuka", a jedan korisnik nije mogao odoljeti, pa je dodao: "Kupi burek pa ćeš dobit i maticu."

FOTO Čitatelj Večernjeg lista na Hipodromu kriomice snimio nekad najpopularniju HRT-ovu voditeljicu

Rene Bitorajac očito uživa u svakodnevnim, pomalo nevjerojatnim situacijama, a svojim humorom i šarmom nastavlja zabavljati i iznenađivati svoje obožavatelje.