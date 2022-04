Maja Šuput zamolila sve u studiju da zaplješću Franki Batelić, razlog je doista fenomenalan

U sedmoj emisiji showa "Ples sa zvijezdama" tema je bila vremeplov, kandidati su gledatelje proveli kroz povijest, a u budućnost ih je odvela članica žirija Franka Batelić i to svojom odjevnom kombinacijom koja je mnogima zapela za oko. Pohvalila ju je čak i voditeljica Maja Šuput koja je sve okupljene zamolila da zaplješću Franki zbog kreacije koje je odjenula.

Naime, Batelić se u emisiji pojavila u crnom kombinezonu i 3D korzetu koji je specijalno dizajniran samo za nju i to po prvi put u Hrvatskoj, a svoju je futurističku modnu kombinaciju začinila i 3D nakitom kojim je upotpunila stajling. Franka je svojim pratiteljima na Instagramu otkrila i tko je došao na ideju ovakvog stajlinga, ali i kako je tekao sam proces izrade.

- Posebno me veseli što u večerašnjoj epizodi Ples sa zvijezdama nosim “FUTURE F” korzet i kombinezon napravljeni od #sustainable materijala koji predstavljaju budućnost u modi! ✨ #FutureF prvi je 3D printani odjevni predmet u Hrvatskoj! Tko bi drugi došao na ovu ideju nego moja Jadranka Tudor Bevanda, a sve je teklo u 4 faze: 1. 3D scan mog tijela 2. dizajn korzeta i programsko modeliranje 3. printanje korzeta na 3D printeru by @filament3dcro 4. dizajn kombinezona (@kriedesign) izrađenog od poliestera nastalog recikliranjem plastičnih boca. I tu nije kraj, nosim i 3D printani NAKIT! - pohvalila se sinoć Franka koja je za svoje izdanje dobila samo pohvale i to ne samo od Maje Šuput već i od mnogobrojnih pratitelja na društvenim mrežama.

