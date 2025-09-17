Maja Šuput otkrila na što nikad ne bi pristala u vezi: 'Ne mogu biti veći muškarac od muškarca'

Maja Šuput ponovno je potvrdila status jedne od najomiljenijih pjevačica nastupom na Vinkovačkim jesenima, gdje je još jednom dokazala posebnu vezu sa slavonskom publikom. I dok na pozornici pršti energijom, u privatnom životu Maja ima jasno postavljene granice. Nakon što je atmosferu u Vinkovcima dovela do usijanja, za medije je otkrila i djelić svoje intime.

S godinama i iskustvom, kaže, popis stvari na koje u vezi ne bi pristala samo se produžio. Bez oklijevanja je navela tipove muškaraca koji u njezinom životu nemaju što tražiti. - Ne da ti se biti s nekim tko nije svoja osoba, tko laže, tko mulja, neki egotriper... Ne mogu biti veći muškarac od muškarca", iskrena je bila Maja za IN magazin. Svoje je stavove sažela u rečenicu: - Ne volim lažove, mamine sinove, ne volim prevarante i tako. Ono, klasika - zaključila je u svom prepoznatljivom stilu.

FOTO Maja Šuput zapjevala na Vinkovačkim jesenima! Bila je odlično raspoložena, a pozornost je privukao ovaj detalj

Nasuprot tome, ono što traži sasvim je jednostavno i svodi se na temeljne vrijednosti. - Mislim da je ono što ja tražim zapravo nešto što svaka žena traži, da je čovjek normalan, da te voli, da je pristojan - objasnila je. Na pitanje kako je ljubav, kratko i jasno je odgovorila: - Ljubaaav odlično - dajući do znanja da je na tom polju sve u najboljem red.

Podsjetimo, iza pjevačice je dinamičan period, kako na poslovnom, tako i na privatnom planu. Početkom lipnja, Šuput je iznenadila javnost objavom da se nakon šest godina braka razvodi od supruga Nenada Tatarinova. U emotivnoj objavi na Instagramu, Maja je otkrila da je razvod finaliziran prijateljski te da ona i Nenad ostaju u odličnim odnosima, posvećeni zajedničkom odgoju njihovog sinčića Blooma.

FOTO Žanamari slavi 44. rođendan, pogledajte kako se mijenjala tijekom karijere

Naravno, gdje je Maja, tu su i medijska nagađanja. Nakon razvoda, sve su glasnija šuškanja o njezinoj navodnoj romantičnoj vezi sa Šimom Elezom, reality zvijezdom koji je glumio glavnu ulogu u njezinom spotu za ljetni hit "Nisam ja za male stvari". Spot, snimljen u raskošnoj vili u Istri, prštao je od kemije između Maje i Šime, a nedugo nakon toga, par je viđen zajedno na raznim lokacijama duž jadranske obale, od Korčule do Istre. Iako nijedno od njih nije službeno potvrdilo vezu, njihove objave na društvenim mrežama često su se poklapale, sugerirajući da provode vrijeme zajedno.