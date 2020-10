Maja se Marku žalila i spominjala tužbu, Marko: 'Namrštio bih se jače, ali ne mogu zbog botoksa'

Pjevačica Maja Šuput u showu Tvoje lice zvuči poznato okušala se kao voditeljica, a za njezine stylinge iz nedjelje u nedjelju brine isključivo njezin dugogodišnji prijatelj i stilist Marko Grubnić, koji u showu odijeva i Nives Celzijus i Indiru Levak.

Maja je u snimkama na Instagramu iz backstagea pokazala što oni rade dok su kandidati na pozornici pa su fanovi tako vidjeli da se Maja Marku požalila na kolegu Franu Ridjana.

Foto: Screenshot

"Non stop me čovjek navlači okolo, ne mogu tako raditi, je l' ima neko udruženje voditelja da tužim? Non stop me navlači čovjek, stalno me navlači, Marko", govorila je Maja obračajući se Marku, a Marko je svojim odgovorom sve nasmijao.

"Namrštio bih se ja jače, ali ne mogu zbog botoksa", rekao je i okrenuo se prema kameri.

Foto: Screenshot