Luka Šulić: Jako sam počašćen što ste prepoznali moj trud na albumu

Luka Šulić, hrvatsko– slovenski violončelist bio je jedan od najnadarenijih mladih glazbenika svoje generacije. Iz zagrebačke klase profesora Valtera Dešpalja otisnuo se samostalno u svijet, dobio stipendiju i bio jedan od najzapaženijih i najuspješnijih studenata glasovite Kraljevske akademije u Londonu. A onda je prije devet godina postao dio jedne od najuzbudljivijih i najluđih glazbeničkih avantura. Sa Stjepanom Hauserom osnovao je duet 2Cellos vinuvši se poput kometa visoko i sjajno na nebo svjetske popularne i rokerske glazbene scene. Prošle je godine imao jedan od najzapaženijih i najprodavanijih albuma klasične glazbe “Četiri godišnja doba” zbog čega je nominiran za Večernjakovu ružu u kategoriji glazbenika godine.

2Cellos su zato već dva puta bili i dobitnici Večernjakove ruže?

– Da, već smo dva puta osvojili Večernjakovu ružu kao 2Cellos. To je velika čast. Jednu imam ja, jednu Stjepan, tako smo ih podijelili da bude pravedno.

Jeste li se u međuvremenu raspali?

– Ne, nismo se raspali, 2Cellos i dalje postoji, ali ne više u onom obliku kao prije, da neprestano sviramo i da smo 24 sata zajedno. Počeli smo raditi svaki svoje projekte, što mislim da je jako zdravo jer smo to radili i prije. Naše individualne posebnosti i kvaliteta upravo i jesu snaga 2Cellosa. Svaki za sebe također možemo imati odlične karijere i bilo bi šteta to zanemariti. Ali, povremeno ćemo i dalje skupa zasvirati. Uostalom, sljedeće nam je godine deseta godišnjica djelovanja, izaći će nam novi, šesti, a napravit ćemo tim povodom i svjetsku turneju, ali ne tako intenzivnu i s toliko koncerata kao prije – kaže Luka koji se, za razliku od Stjepana, u međuvremenu skrasio u Mariboru sa suprugom Tamarom, s kojom već ima i dvoje djece, sina Vala i kćer Hanu, koja se rodila baš u vrijeme kada je u Rimu dovršavao svoj samostalni projekt, snimanje “Četiri godišnja doba” Antonija Vivaldija, na violončelu. Najvećim dijelom upravo zbog tog albuma, koji je objavila svjetska diskografska kuća Sony, Luka Šulić je prvi put i samostalno nominiran za Večernjakovu ružu.

– Velika je čast što sam sad kao solo umjetnik nominiran za tu prestižnu nagradu. To mi puno znači, pogotovo zato što je to moj prvi album s kojim sam se vratio na svoj samostalni put. To je lijep poticaj za mene, što je Večernji list prepoznao taj moj trud. Doista sam jako počašćen tom nominacijom – rekao nam je Šulić.

Album “Četiri godišnja doba” prvi je u povijesti koji je snimio jedan violončelist svirajući ta četiri Vivaldijeva koncerta napisana vrlo virtuozno za – violinu. U svakom slučaju, nije čest slučaj da se za popularne nagrade bore klasični glazbenici.

– Uspjeh je to veći u mojim očima što se zapravo s klasikom “borim” protiv svih zvijezda i muzičara s hrvatske popularne glazbene scene. Eto, i s klasičnom se glazbom isto može ako se hoće – rekao nam je uz smijeh Luka Šulić u telefonskom razgovoru iz svog doma u Mariboru.