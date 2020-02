Tony Cetinski: Ruža je odraz konstante i kvalitete usprkos vremenu i trendovima

Iza Tonyja Cetinskog još je jedna uspješna godina. Na krilima uspjeha albuma “Kao u snu” Tony je napravio veliku turneju #samoljubav.

Nastupao je po cijeloj regiji, a uveselio je i naše ljude u dalekoj Australiji. Kulminacija ove turneje bit će u zagrebačkoj Areni 30. svibnja 2020. godine, točno dan prije Tonyjeva 51. rođendana. Tony je na istom mjestu nastupio prije točno deset godina i tako postao prvi domaći glazbenik koji je dva dana zaredom napunio najveću hrvatsku dvoranu. Istarski glazbenik ove godine slavi 30 godina rada na sceni pa će na koncertu u Areni imati dva razloga za slavlje. Uz Tonyja će biti i supruga Dubravka za koju uvijek govori da mu je velika podrška. Tony je svojoj Dubravki lani i spasio život kada je pretrpjela moždani udar u njihovoj obiteljskoj kući u Kanfanaru. Popularni glazbenik ove je godine nominiran za Večernjakovu ružu u kategoriji glazbenika godine.

Jeste li očekivali nominaciju za Večernjakovu ružu i kako gledate na to priznanje?

Večernjakova ruža je upravo sve ono zbog čega i jest relevantna nagrada. Odraz konstante i kvalitete usprkos vremenu i trendovima.

Što mislite o konkurenciji u vašoj kategoriji i tko vam je najveći konkurent?

Prestao sam gledati kompetitivno na svoj poziv jer sam potpuno miran i sretan u svemu što sam sa svojom obitelji i sa svojim publikom proživio u ovih 30 godina.

Godinu iza vas obilježila je turneja #samoljubav. Nastupali ste po cijelom svijetu. Koji biste koncert izdvojili?

#samoljubav trajat će sve dok nam se san o kompletnoj ljubavi na svim poljima i slojevima društva ne ostvari. Svaki koncert ima jasnu poruku, ali ovisno o sredinama u kojima gostujemo, koncert dobiva neki svoj naboj. Teško je izdvojiti jedan koncert. Svi su mi na svoj način posebni i jednako važni.

Kulminacija će biti u zagrebačkoj Areni 30. svibnja. kada ćete proslaviti i tridesetu godišnjicu rada. Je li vam brzo proletjelo vrijeme?

Prebrzo. Nevjerojatno je u svemu tome da je i samokritičnost danas kod mene nakon toliko godina jača nego ikada prije. Ne mogu vam opisati koliko sam privilegiran i sretan što imam tako vjernu publiku i koliko smo svi ushićeni što ćemo zajedno proslaviti tu 30. obljetnicu “braka” publika i ja. Moglo bi se dogoditi da uđemo i u moj rođendan koji je sutradan. Sve u svemu, bit će jedno slavljeničko ozračje.

Vaša turneja zove se #samoljubav. Što za vas znači ljubav?

SVE mi ljubav znači, kao i EMOCIJA!!!

Ove ste godine najavili i osnivanje škole pjevanja u Opatiji te ste rekli da je to ispunjenje vašeg životnog sna. Možete li nam otkriti kako će škola izgledati i tko će predavati učenicima?

Velika hvala gradu Opatija i Centru Gervais što su prepoznali našu školu pjevanja. Kažem našu jer, iako nosi moje ime, naši će polaznici biti aktivno uključeni u kulturni i društveni život grada Opatije, a i puno šire. No idemo korak po korak. Prvo 28. veljače imamo tiskovnu konferenciju na kojoj ćemo predstaviti profesore i njihove programe, a onda slijede audicije i upisi naših prvih polaznika, što je predviđeno za 15. ožujka od 10 sati u Centru Gervais u Opatiji.

Bili ste član žirija u nekoliko glazbenih showova. Je li to dobar način za početak mladih glazbenika?

Ako ste i nakon showa objema nogama na zemlji, onda ima šanse za vaš uspjeh, ali ako mislite da ćete preko noći početi od toga živjeti i prehraniti svoju obitelj, onda se morate dobro preispitati prije ulaska u tu avanturu.

Na društvenim mrežama često komentirate svoju svakodnevicu pa ste tako nedavno pisali i o organizatorima koncerata koji se ne drže dogovora te koncerte često počnu puno kasnije. Sigurno je da u vašem poslu ima još puno toga što vas nervira?

Puno manje nego ranijih godina me neke stvari diraju. Navikao sam na svašta, no kad me neki momenti podsjete na nimalo lake početke, onda dobijem onaj osjećaj kao da neki ljudi nisu u tih 30 godina uopće išli naprijed, nego tapkaju u mraku. Ljude, tj. publiku nekog izvođača ne smije se dovoditi u zabludu tako da ih obavijestite da će koncert biti u 21 sat (kao vrata se otvaraju tada) pa da ljudi čekaju nas izvođače kojima kažete da je koncert u ponoć. To nije samo laganje nego i vrijeđanje inteligencije drugih osoba. E, na to sam najosjetljiviji.

S kim ćete doći na dodjelu Večernjakove ruže 20. ožujka u zagrebačkom HNK?

Naravno da ćemo supruga i ja uživati u društvu svojih suradnika i kolega. Vidimo se. #samoljubav