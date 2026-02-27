Naši Portali
Poslušaj
PLJUŠTE KOMENTARI

VIDEO 'Čovječe, operi se!': Suprug slavne pjevačice zgrozio javnost lošom higijenom, ispuštao je i vjetrove

Foto: Instagram
1/14
VL
Autor
Vecernji.hr
27.02.2026.
u 22:00

Slavni američki glazbeni producent Benny Blanco pokrenuo je svoj novi podcast i već u prvoj epizodi uspio zgroziti gledatelje

Benjamin Joseph Levin, svijetu poznatiji kao Benny Blanco, jedan je od najuspješnijih glazbenih producenata današnjice i suprug pjevačice Selene Gomez, a nedavno je dospio u središte pozornosti ne zbog glazbe, već zbog svog bizarnog ponašanja. Prilikom pokretanja novog podcasta "Friends Keep Secrets", koji vodi s reperom Lil Dickyjem i njegovom suprugom Kristin Batalucco, Blanco je gledatelje šokirao već u prvim minutama. Ležerno odmarajući na kauču, podigao je bose noge na jastuke, otkrivajući tabane potpuno prekrivene crnom prljavštinom.

Reakcija publike bila je nemilosrdna, a društvene mreže preplavljene su komentarima zgražanja i nevjerice. - "Čovječe, operi se!", "Ovo je jednostavno odvratno i nepotrebno", "Postoji razlika između smiješnog i odvratnog", samo su neke od poruka koje su gledatelji ostavljali. Mnogi su se pitali kako njegova supruga, svjetska zvijezda Selena Gomez, može tolerirati takvu razinu nehigijene, a neki su sarkastično komentirali kako je njezin bivši dečko, Justin Bieber, "izbjegao metak". Kritičari su se složili da je ostavio izrazito loš prvi dojam.

Kao da prljava stopala na kauču nisu bila dovoljna, Blanco je odlučio otići korak dalje. Usred epizode namjerno je ispustio vjetar u mikrofon, navodno kako bi provjerio hoće li ga uređaj snimiti. Taj je čin dodatno razbjesnio javnost, koja je njegovo ponašanje opisala kao infantilno i degutantno. - Godina je 2026., ali Benny Blanco je još uvijek zaglavio u kamenom dobu - glasio je jedan od viralnih komentara koji savršeno sažima mišljenje većine.

FOTO Vjenčala se najpoznatija pjevačica današnjice! Posebnim slavljem uplovili u bračnu luku
1/18

Ovo, međutim, nije prvi put da je Blancova higijena dovedena u pitanje. U intervjuu za magazin People još 2024. godine, producent je otvoreno priznao da se ne tušira svaki dan. Objasnio je kako vjeruje da su prirodna ulja ključna za regeneraciju kože te da izbjegava često korištenje šampona. Čini se kako je njegov opušteni pristup osobnoj higijeni sada dobio i vizualnu potvrdu koja je uznemirila obožavatelje diljem svijeta.

Dok je internet "gorio" od kritika na račun njezina supruga, Selena Gomez, koja se za Blanca udala u rujnu 2025. godine, odlučila je stati u njegovu obranu na sebi svojstven način. Samo dan nakon emitiranja kontroverzne epizode, na svom je Instagramu objavila video u kojem se strastveno ljube, uz opis: - Svakim danom se sve više zaljubljujem u tebe, ljubavi moja - poručila je. Time je jasno poručila kritičarima da je njihovo mišljenje ne zanima i da stoji uz svog odabranika, bez obzira na njegove ekscentrične navike.

FOTO Bio je pobjednik u Big Brotheru prije 10 godina, a ovako popularni Žorž izgleda danas
1/18

Benny Blanco higijena Selena Gomez showbiz

