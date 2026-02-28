U dobi od 47 godina pronašli su je mrtvu u stanu, a njezina smrt obavijena je velom tajne

Mia Martini, rođena kao Domenica Rita Adriana Bertè 1947. u Kalabriji, bila je jedna od najposebnijih talijanskih pjevačica. Karijeru je započela šezdesetih godina, ali pravi proboj ostvarila je početkom sedamdesetih, kada se nametnula snažnim, dramatičnim glasom i interpretacijama koje su spajale šansonijersku poetiku i mediteransku emotivnost. Pjesme poput „Piccolo uomo“ i osobito „Minuetto“ učvrstile su je kao umjetnicu koja ne pjeva samo note, nego prenosi bol, čežnju i unutarnje lomove. Njezini nastupi bili su intenzivni, gotovo kazališni, a publika ju je doživljavala kao glas autentične ženske ranjivosti.

Početkom osamdesetih talijanskom glazbenom scenom proširile su se zlonamjerne glasine da „donosi nesreću“. Ta okrutna praznovjerja dovela su Miju do profesionalne izolacije: suradnici su je izbjegavali, diskografi su oklijevali, a koncertne prilike su se prorijedile. To razdoblje duboko ju je pogodilo i povukla se sa scene, boreći se s razočaranjem i osjećajem odbačenosti. Ipak, krajem osamdesetih doživjela je veliki povratak, osobito na festivalu Sanremo Music Festival 1989. s pjesmom „Almeno tu nell’universo“, koja je postala simbol njezine umjetničke rehabilitacije i trajni klasik talijanske glazbe. U privatnom životu bila je osjetljiva i kompleksna osoba. Njezini odnosi često su bili turbulentni, a posebno je bio zapažen njezin brak s glazbenikom Ivano Fossatijem, koji je snažno utjecao na njezin umjetnički razvoj. Sa sestrom, poznatom pjevačicom Loredana Bertè, dijelila je duboku, ali ponekad napetu povezanost, obilježenu međusobnom podrškom i snažnim temperamentima.

Mia Martini pronađena je mrtva 12. svibnja 1995. u svom stanu. Službeni uzrok smrti bio je srčani zastoj izazvanog konzumacijom narkotika, iako su okolnosti njezine smrti dodatno potaknule mitologizaciju njezina lika. Njezine sestre nisu vjerovale nalazu obdukcije i krivile su svog oca za Mijinu smrt, tvrdeći da ju je on tukao. Imala je samo 47 godina. Njezina prerana smrt potresla je Italiju i potaknula novo vrednovanje njezina opusa. Danas se Mia Martini smatra jednom od najvećih interpretatorica talijanske glazbe 20. stoljeća. U njezinu čast dodjeljuje se nagrada kritike na festivalu u Sanremu, a njezine pjesme i dalje žive kroz obrade i nova čitanja.