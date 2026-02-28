Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 147
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
VIDEO/FOTO Eksplozije u Teheranu, Iran lansirao rakete, požar bukti u američkoj mornaričkoj bazi u Bahrainu
UŽIVO Haidar Diab: Idemo prema paklu i kataklizmi nakon napada na Iran
FOTO Eksplozije, ljudi bježe u skloništa, redovi za benzin: Pogledajte prizore iz Irana pod napadom
VIDEO Raketni napad na američku mornaricu: Gori sjedište Pete flote, objavljene snimke
VIDEO Snažne eksplozije u Dubaiju: Burj Khalifa evakuirana, turistima poslana hitna upozorenja
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
JABUKA NE PADA DALEKO

FOTO Sanja Vejnović ima kćer koja je njezina preslika: Odabrala je drugačiji put, a s majkom je snimila kampanju

Zagreb: Glumica Sanja Vejnović
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
28.02.2026.
u 17:30

Jedna od naših najljepših glumica, Sanja Vejnović, ponosna je majka kćeri Marte Eve koja je od nje naslijedila ljepotu

Sanja Vejnović, jedna od najcjenjenijih hrvatskih glumica, kćer Martu Evu Mećavu dobila je u braku sa snimateljem Goranom Mećavom. Njihovi zajednički izlasci u javnost uvijek izazovu veliku pozornost, ponajviše zbog nevjerojatne fizičke sličnosti zbog koje ih često nazivaju sestrama. Posljednji takav dogodio se nedavno, na premijeri hit filma "Svadba". Samozatajna Marta Eva, rođena 1998. godine, pozirala je s majkom  na crvenom tepihu, a mnogi su primijetili da je od Sanje naslijedila prepoznatljive crte lica, plavu kosu i urođenu eleganciju.

Premda su joj mnogi zbog izgleda i slavnih roditelja predviđali glumačku karijeru, Marta Eva odabrala je drugačiji put u svijetu filma. Njezina strast nije ispred, već iza kamere. Slijedeći obiteljsku tradiciju u filmskoj umjetnosti, diplomirala je filmsku i kazališnu produkciju na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, odlučivši graditi vlastito ime kao uspješna producentica.

Zagreb: Premijera filma Svadba redatelja Igora Šeregija
20.01.2026., Zagreb - Premijera filma “Svadba”. Photo: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Njezin profesionalni put već je ispunjen uspjesima. Potpisuje nekoliko kratkih filmova, a posebno se ističe 'Short Cut Grass', koji je premijerno prikazan na prestižnom Festivalu kratkog filma u Oberhausenu. Iskustvo je stjecala u produkcijskoj tvrtki Eclectica, a kao članica Udruge filmskih umjetnika Hrvatske sudjelovala je i u 'New Producer's roomu' na Festivalu kratkog filma u Cannesu.

Bezvremenska ljepota glumice Sanje Vejnović
Zagreb: Glumica Sanja Vejnović
1/45

Bliskost majke i kćeri vidljiva je i izvan crvenog tepiha. Prije nekoliko godina snimile su zapaženu modnu kampanju, a dijele i strast prema kuhanju, osobito egzotičnih kuhinja. To je hobi i njezinog brata Andreja, arhitekta koji živi u Londonu. Unatoč razvodu roditelja nakon 30 godina braka, obitelj je ostala iznimno povezana, a Sanja i Goran u prijateljskim odnosima.

FOTO Kako izgleda samozatajna kći Sanje Vejnović? Glumica je s njom snimila modnu kampanju
Zagreb: Glumica Sanja Vejnović
1/12

Ključne riječi
sanja vejnović kći glumica showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
NEIL SEDAKA

'Bio je istinska legenda rock and rolla, inspiracija milijunima': Preminuo je poznati glazbenik, svi znaju njegov hit 'Oh! Carol'

Neil Sedaka, autor bezvremenskih hitova poput „Breaking Up Is Hard to Do“ i „Laughter in the Rain“, preminuo je u petak. Njegova obitelj potvrdila je tužnu vijest u službenom priopćenju: „Naša obitelj je shrvana iznenadnim odlaskom voljenog supruga, oca i djeda. Bio je istinska legenda rock and rolla, inspiracija milijunima, ali prije svega – barem onima koji su imali sreću poznavati ga – nevjerojatno ljudsko biće koje će nam duboko nedostajati.

Chris Norman
Video sadržaj
GLAZBENA LEGENDA

Chris Norman za Večernji uoči zagrebačkog koncerta: 'Alice je nastala slučajno, a njena obrada je neukusna i otrcana'

Norman je sa Smokijem stvorio više od dvadeset svjetskih hitova prije nego je 1986. krenuo u solo karijeru. Njegove pjesme "If You Think You Know How to Love Me", "Needles and Pins", "I'll Meet You at Midnight" i duet sa Suzi Quatro, evergreeni su koji se redovito vrte na radijskim postajama, kako kod nas, tako i širom svijeta. A Klasici se i oživljavaju pa tako njegova remasterirana “Stumblin’ In” 2017-te bilježi već preko 250 milijuna streamova na Spotifyju

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!