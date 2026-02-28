FOTO Sanja Vejnović ima kćer koja je njezina preslika: Odabrala je drugačiji put, a s majkom je snimila kampanju

Sanja Vejnović, jedna od najcjenjenijih hrvatskih glumica, kćer Martu Evu Mećavu dobila je u braku sa snimateljem Goranom Mećavom. Njihovi zajednički izlasci u javnost uvijek izazovu veliku pozornost, ponajviše zbog nevjerojatne fizičke sličnosti zbog koje ih često nazivaju sestrama. Posljednji takav dogodio se nedavno, na premijeri hit filma "Svadba". Samozatajna Marta Eva, rođena 1998. godine, pozirala je s majkom na crvenom tepihu, a mnogi su primijetili da je od Sanje naslijedila prepoznatljive crte lica, plavu kosu i urođenu eleganciju.

Premda su joj mnogi zbog izgleda i slavnih roditelja predviđali glumačku karijeru, Marta Eva odabrala je drugačiji put u svijetu filma. Njezina strast nije ispred, već iza kamere. Slijedeći obiteljsku tradiciju u filmskoj umjetnosti, diplomirala je filmsku i kazališnu produkciju na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, odlučivši graditi vlastito ime kao uspješna producentica.

Njezin profesionalni put već je ispunjen uspjesima. Potpisuje nekoliko kratkih filmova, a posebno se ističe 'Short Cut Grass', koji je premijerno prikazan na prestižnom Festivalu kratkog filma u Oberhausenu. Iskustvo je stjecala u produkcijskoj tvrtki Eclectica, a kao članica Udruge filmskih umjetnika Hrvatske sudjelovala je i u 'New Producer's roomu' na Festivalu kratkog filma u Cannesu.

Bliskost majke i kćeri vidljiva je i izvan crvenog tepiha. Prije nekoliko godina snimile su zapaženu modnu kampanju, a dijele i strast prema kuhanju, osobito egzotičnih kuhinja. To je hobi i njezinog brata Andreja, arhitekta koji živi u Londonu. Unatoč razvodu roditelja nakon 30 godina braka, obitelj je ostala iznimno povezana, a Sanja i Goran u prijateljskim odnosima.