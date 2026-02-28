Naši Portali
OBJAVILA VIDEO

Sjećate se Tanje iz Big Brothera? Pokrenula je lavinu komentara: 'Peri se, trljaj! Džabe ti parfem ako se osjetiš na kilometar'

VL
Autor
Vecernji.hr
28.02.2026.
u 18:30

Tanja zato često objavljuje videe na YouTubeu, TikToku te na Instagramu ljudima daje uvid u svoj život u Njemačkoj.

Hrvatska influencerica i bivša natjecateljica u Big Brotheru Tanja Matić na humorističan, ali vrlo izravan način progovorila je o temi osobne higijene. U videu koji je postao viralan s gotovo četiristo tisuća pregleda, Tanja iz svoje kuhinje energično poručuje svima koji se bore s neugodnim mirisima da rješenje nije u skupim parfemima i dezodoransima, već u osnovama, vodi i sapunu. Uz natpise "Peri se" i "Trlj trlj", ona gestikulirajući demonstrira kako se treba temeljito oprati, odbacujući izgovore poput prekomjerne težine ili genetike. "Nema opravdanja! Trljaj, trljaj, peri se! Džabe ti svi parfemi ovoga svijeta ako se osjetiš na kilometar", poručuje u videu, a njezina strastvena izvedba nasmijala je i potaknula na razmišljanje tisuće pratitelja na ovoj društvenoj mreži.

Da je Tanja pogodila "u sridu" potvrđuju stotine komentara ispod objave. Mnogi su se složili s njezinom porukom i podijelili vlastita iskustva. "Napokon netko viče ono što ja mislim", napisala je jedna korisnica, dok je druga dodala: "Ovaj video treba spremiti i puštati na najglasnije svaki put kad sam pored nekog tko smrdi". Komentari su se dotaknuli i raznih aspekata higijene, a najpopularniji komentar, s više od tisuću lajkova, otvorio je i novu raspravu: "Kad smo kod smrada, zašto su uvijek ženski toaleti kao svinjac, a muški čisti?".

@tanjabelieve #🤣 #funn #perise #smijeh ♬ Welp, Didn't Expect That - Yu-Peng Chen & HOYO-MiX

Lavina reakcija pokazuje kako je jedna kratka, duhovita i direktna poruka bila dovoljna da pokrene široku konverzaciju o temi o kojoj se često šuti. Bivša stanarka BB kuće, Tanja Matić (tada Jovanović) još uvijek je aktivna na društvenim mrežama i između ostalog gradi i karijeru influencerice. Tanja zato često objavljuje videe na YouTubeu, TikToku te na Instagramu ljudima daje uvid u svoj život u Njemačkoj. Tanju Matić publika i javnost pamti po sudjelovanju u popularnom i kultnom reality showu „Big Brother“, a ona je pak sudjelovala u trećoj sezoni ovog showa za hrvatsko tržište. Tada se prezivala Jovanović. Sezona u kojoj je ona sudjelovala prikazivala se od 2006. godine, kada je Tanja imala svega 19 godina te je s ostalim kandidatima proslavila svoj rođendan. Za reality program je vežu samo lijepe uspomene, kako je jednom prilikom i izjavila.

