Ona mu je bila najveća ljubav, a prvu pjesmu napisao joj je dok je bio na straži u vojsci

Kemal Monteno bio je mnogima omiljeni pjevač, a njegovi hitovi žive i nakon njegove smrti i obožavatelji se rado prisjećaju glazbenika koji nas je napustio prije 11 godina. U svojoj dugogodišnjoj karijeri koja je trajala više od 40 godina stvorio je svoj glazbeni izričaj, a ljubavne pjesme bile su njegov nepresušan izvor i njegova iskrena ispovijed u kojoj je opisivao životne situacije u kojima su se našli on ili njemu bliski ljudi. Jedan od njegovih hitova bila je posveta njegovoj supruzi Branki, a riječ je o pjesmi "Jedne noći u decembru".

"Tekst te pjesme poslao mi je iz vojske za rođendan. Napisao ga je na straži, na kutiji cigareta. Kad se vratio iz vojske, uglazbio je pjesmu, izveo je na jednom festivalu i nije imala neki uspjeh. No, kasnije je postala popularna. Zanimljivo je da tada još nismo imali sina, a on je u njoj pjevao o našem sinu. Bio je veliki obožavatelj Giannija Morandija pa je uvijek govorio da će sinu dati ime po njemu. Volim sve Kemine emotivne pjesme. Često sam ga gledala dok ih je pisao. Jednostavno bi mu došlo, uzeo bi gitaru i zasvirao, a pjesmu odmah snimio na kasetofon", ispričala je jednom prilikom Branka Monteno prisjećajući se kako je nastala ova poznata pjesma. Branka i Kemal upoznali su se na sarajevskom korzu, a on je tada već imao hit "Lidija", a Branka je jednom prilikom ispričala kako u vrijeme kada su počeli romansu još nije znala da je Kemal pjevač.

"Nisam imala pojma tko je on dok mi to nije rekla prijateljica. Kada je otišao u vojsku u Jastrebarsko, često sam ga posjećivala. A tada je vojni rok trajao godinu i pol“, ispričala je Branka jednom prilikom te otkrila kako ju je zaprosio. „Kada se vratio iz vojske, često sam odlazila kod njega. Imala sam strogu mamu kojoj je smetalo što provodim puno vremena kod Keme. Kada je jedne večeri došao po mene, rekla je: ‘Djeco, ovako više ne može. Prijatelji me svaki dan pitaju zašto Branka svake večeri ide na Koševo.’ On je na to samo odgovorio da ćemo se vjenčati u lipnju. No kako se moja starija sestra trebala udati za mjesec dana, mama je rekla da neće moći podnijeti toliki trošak. Kemo joj je rekao da se ne brine. Otišao je u tadašnji Jugoton i uzeo predujam za ugovor koji je s njima potpisao. Uz pomoć tog novca organizirali smo vjenčanje.“, ispričala je Branka u jednom razgovoru.