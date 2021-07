Luka iz 'Braka na prvu' otkrio je detalje o svojoj biološkoj mami i njenoj djeci: Ima tu puno emocija i želja

Kandidat prve sezone showa 'Brak na prvu' Luka Budak (31) na svojem je Instagram profilu objavio fotografiju uz koju je napisao dirljiv opis kojim je podijelio jedan detalj iz svog života s pratiteljima. Još je u showu otkrio da su on i njegov brat blizanac posvojeni te da nema namjeru tražiti biološku majku, a vidjelo se i kako je otvoren oko te teme te da se toga ne srami, nego ponosi time. "Da nije bilo nje i moje mame i tate ja i moj brat tko zna gdje bi bili. Vi se vjerojatno ne bi smijali mom strahu od konja ili kako ne znam narezati pile (kao), plus još mnoge druge situacije. Zapravo puno toga ne bi bilo, no pitati se što bi bilo kad bi bilo je za mene relativno glupo. No nema veze", započeo je objavu u kojoj se prvo prisjetio situacija iz showa.

Zatim je dodao da je cijela situacija s biološkim roditeljima dobila novu dimenziju. "Svemir je htio da ja saznam ime te žene i čujem pokoji detalj o njoj, njezinoj obitelji i vremenu u kojem se ona našla. Znam da joj je bilo teško i ne zamjeram joj ni najmanju sitnicu. Nikada nisam, niti ću ikada. Zahvalan sam joj jer je to napravila na najbolji mogući način", napisao je te dodao da ga je svega bilo strah. "Ima tu puno sitnica, emocija, želja i svega onoga što osjetite kada raspetljavate priču. Sad zamislite osjećaj kada saznate da u ovom životu kojem živite imate osobe s kojom ste u krvnom srodstvu (brat i sestra) u Njemačkoj i Švicarskoj i uže krvno srodstvo (bratić i sestrična) koji žive u Zagrebu. Jesam li ih ikad sreo? Prošao pored njih? Jesu li gledali emisiju? 1000 pitanja, nijedan odgovor, za sada. Ah dragi Svemire, baš me zanima gdje ćeš me odvesti", napisao je svoje razmišljanje kandidat showa.

Podsjetimo, Budak je sudjelovao u showu 'Brak na prvu', a njegov brak iz showa nije uspio u stvarnom životu. Stručnjaci su ga sparili s Nadijom Amić, a par se rastao u prijateljskim odnosima. Nakon showa Budak je započeo vezu sa stručnjakinjom za ljubavne odnose i spisateljicom iz showa Ingrid Divković (36) s kojom je osjetio kemiju nakon spontane kave na koju su otišli kada je show završio.

Inače, 'Brak na prvu' bio je sociološki eksperiment u kojem su stručnjaci spojili šest parova za koje su ustvrdili da bi mogli biti kompatibilni. Kroz show trebalo je vidjeti mogu li ti parovi opstati kroz kompromise i usputno upoznavanje.

