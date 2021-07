Ivana Paradžiković vratila se na Papuk nakon što se lani tamo izgubila, ovaj put došla je s posebnom osobom

Bivša urednica i voditeljica emisije "Provjereno" na Novoj TV Ivana Paradžiković prošle godine u listopadu izgubila se u šumi na Papuku i tada je u pomoć pozvala GSS i među članovima GSS koji su je tu večer spasili bila je i Marika i taj susret bio je posebno emotivan za Ivanu jer su Marika i njezina obitelj spasili Ivaninu obitelj 1991. godine.

- Na dan pada Vukovara bježali smo iz Kukujevaca da spasimo živu glavu i budući da nismo mogli preko Hrvatske, okrenuli smo za Sremsku Mitrovicu. Tamo smo prespavali tu noć kod Marike. 30 godina poslije, ona je član GSS-a i spašava mi opet glavu iz papučke šume. - napisala je tada Paradžiković na svom Instagramu. Pohvalila se sada na ovoj društvenoj mreži kako se vratila na Papuk ali puno bolje pripremljena i u društvu posebno joj drage osobe.

- Paradžiković na Papuku, epizoda druga. Ovog se puta nisam izgubila. Sada sam se pronašla. Kako više nisam amater, naučila sam kako se ide u šumu: u punoj spremi! svjetleći štapić od zagrebačkih vatrogasaca, ako me opet, nedobog više, uhvati mrak. personal location beacon koji sam dobila na poklon kada sam se zadnji put izgubila i zbog kojeg više nikada neću biti izgubljena, jer jednim pritiskom na gumb, on preko satelita odmah šalje poziv upomoć! Ali i najvažnije za avanturu, ovoga me puta na Papuk povela sama @marikamaric ista koja me spasila zadnji put, prijateljica na koju sam beskrajno ponosna, kao i zapravo na sve članove HGSSa...jer tek sam sada, iz prve ruke, nekog sebi bliskog, vidjela i doživjela kako izgleda njihov život! 0-24 stand by, jer kad netko nazove, oni ostavljaju svoje živote i hitaju spašavati tuđe. I to čine potpuno besplatno. Uostalom, kao da to i može imati neku cijenu. To činiš jer si ispravan čovjek! Kad narastem i ja želim biti @gss_hrvatska @park_prirode_papuk @littlehouseonpapuk - napisala je Ivana na Instagramu.

