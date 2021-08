Luka Dončić sprema zabavu nakon potpisivanja rekordnog ugovora, a navodno će pjevati Severina

Slovenski košarkaš i zvijezda NBA lige Luka Dončić (22) nedavno je potpisao povijesni ugovor s Dallas Mavericksima u Sloveniji nakon Olimpijskih igara, a njegov kolega Zoran Dragić (32) za slovenske medije otkrio je da je Luka Dončić tim povod pozvao kolege iz reprezentacije na zabavu koja bi se trebala održati danas, a dodao je i kako će ih zabavljati jedna od naših najpoznatijih pjevačica, Severina (49).

-Mislim da će pjevati Severina i da ćemo se dobro zabaviti- rekao je Dragić za slovenske medije.

Luka je jednom prilikom otkrio da je njegov ukus u glazbi raznovrstan, pa se tako na njegovoj playlisti nalaze pjesme na španjolskom jeziku, a prije utakmica često sluša pjesme pjevača koji su popularni i kod nas, kao što su Željko Samardžić i njegova pjesma "9000 metara", pjesma "Slavija" koju su otpjevali Džej Ramadanovski s pjevačicom Minom Kostić te pjesma "Čija si" koju je otpjevao Toše Proeski.

Podsjetimo, Dončić je nakon Olimpijskih igara potpisao povijesni ugovor za NBA ligu, a radi se o takozvanoj rookie max ekstenziji, odnosno njegov prvi ugovor povećava se za 35% njegovog salary capa. Do Dončića to nije uspjelo ni jednom NBA igraču, a on je već dva puta izglasan za najbolju petorku NBA lige. Novim ugovorom, Dončić će kroz period od pet godina zaraditi 207 milijuna dolara.

VIDEO Marko Grubnić otišao u šoping avionom