Ljubavne priče poznatih Hrvata su kao iz romantičnih filmova

Kod nas i u svijetu danas se slavi Valentinovo, dan kada mnogi parovi slave svoju ljubav. Među poznatim Hrvatima ima i onih čije su ljubavne priče poput filmskih, a mi smo izdvojili one najzanimljvije.

Ljubavna priča voditelja i glumca Tarika Filipovića i bivše miss Hrvatske Lejle Šehović počela je 2006., nedugo nakon što se Lejla rastala od Dade Majolija, brata izbornice ženske teniske reprezentacije Ive Majoli. Lejla je u braku s Dadom dobila i sina Dinu.

– Lejla je meni oduvijek bila simpatična. U 15 godina sreli smo se dvaput, i to slučajno. Osam godina radio sam na Dubrovačkim ljetnim igrama, a nikad se nismo sreli ni upoznali. Jednom smo se sreli u zagrebačkom kafiću i pozdravili. Vrlo brzo postao sam siguran da ćemo se oženiti – kazao je Tarik u razgovoru za magazin Extra.

Prvi put zajedno su viđeni na koncertu Halida Bešlića u svibnju 2006., a viđeni su zajedno i pet mjeseci kasnije na Noći gutača reklama. No, Lejla je tada kazala kako su njih dvoje samo prijatelji. Da definitivno nisu samo prijatelji, mogli smo zaključiti na dodjeli Večernjakove ruže 2007., kada je Tarikovu nagradu za TV osobu godine preuzela upravo Lejla.

Tarik je konačno priznao vezu u jednom intervjuu kada je kazao kako je sa "ženom svog života te da uživa u tome".

Tarik i Lejla odlučili su u tajnosti sklopiti brak na Silvestrovo 2007. godine, a već nakon dva mjeseca rodio se i njihov prvi sin Arman. "A što da vam kažem, osjećam se sjajno, fenomenalno! Kako bih se drukčije mogao osjećati?" rekao je Tarik za Story, a Lejla je dodala: "Tarik i ja smo presretni što smo postali roditelji i što je porođaj dobro prošao."

Nakon rođenja Armana par je priredio raskošno vjenčanje na imanju Marincel u Zagrebu, uz mnogo osoba iz javnog života.

– Nikad u životu nisam pomišljao da ću se zaljubiti u ženu koja već ima dijete. Shvativši da je s Lejlom to – to, i da ih je imala petero, bilo bi teže, ali ne bih odustao od nje – kazao je romantični Tarik i dodao kako je priželjkivao kćerkicu, ali čim je dobio sina, kao da nikad nije htio kćer.

– Dino me na neki način pripremio na dolazak Armana. On mi je prvi sin – kazao je Tarik. I danas, nakon 15 godina braka, Lejla i Tarik jednako su zaljubljeni kao i prvog dana.

Vedran Ćorluka oduvijek je bio muškarac za kojim su uzdisale brojne Hrvatice. Na njegov šarm pale su i brojne domaće ljepotice. Više od tri godine ljubio je Ivu Buzov, a iza njega su i veze s riječkom manekenkom Vedranom Linardić te Lanom Čermak, unukom bivšeg generala Ivana Čermaka. No, sve one pale su u drugi plan nakon što je u ljeto 2012. godine Vedran upoznao tada pjevačicu u usponu Franku Batelić.

Tijekom zajedničkih izlazaka na popularnom Zrću rasplamsala se romansa između Franke i Vedrana koja je pretočena u ljubav i šest godina kasnije okrunjena brakom. No, takvom scenariju malo tko se nadao. Dežurni dušobrižnici bili su uvjereni kako je riječ tek o ljetnoj aferi koja će potrati nekoliko mjeseci ne sluteći ni u najluđim snovima da će se naš uspješan nogometaš jednog dana skrasiti uz lijepu pjevačicu.

Vezu s Frankom Ćorluka je započeo u vrijeme svog velikog nogometnog transfera iz londonskog Tottenhama u moskovski Lokomotiv. Englesku prijestolnicu zamijenio je ruskom, a prije odlaska na istok nekoliko tjedana proveo je na našoj obali družeći se s prijateljima, a ali i Frankom koja mu je već na prvi pogled zapela za oko. I u Frankinom životu u to vrijeme događale su se velike promjene. Tada 21-godišnja glazbenica u Hrvatsku je stigla nakon završetka školovanja na prestižnom Berklee College of Music u Bostonu. Smiješila joj se inozemna karijera, no ona se ipak odlučila vratiti na naš teritorij i ovdje nastaviti graditi glazbenu karijeru ne sluteći da će već isto ljeto pronaći ljubav svog života.

Prva javna potvrda veze uslijedila je nakon pola godine i to tijekom jednog božićnog koncerta na kojem je Franka nastupala. Vedranova podrška nije izostala pa je mnogima tada već bilo jasno da se njihov odnos razvija u ozbiljnom smjeru. Nakon kratkog poznanstva pjevačica i nogometaš nastavili su održavati vezu na daljinu. Razdvojenost im je padala teško, no oboje su davali sve od sebe da uspiju. - Veze na daljinu su teške. No ako je ljubav dovoljno jaka, sve se može ostvariti, pa i takva veza - izjavila je na početku veze Franka. Svog je dragog ubrzo i posjetila u Moskvi koja ju je očarala. Njezini odlasci u rusku prijestolnicu postali su sve učestaliji, a kako bi se lakše prilagodila životu u Rusiji pjevačica je s vremenom naučila ćirilicu i progovorila ruski. Bila je to još jedna potvrda iskrene i prave ljubavi. Zbog Ćorluke je zavoljela i nogomet, a baš kao što je i on nju podupirao u glazbenoj karijeri tako je i ona njega često bodrila s tribina. Podrška nije izostala ni tijekom najvažnijih nogometnih manifestacija poput Svjetskog nogometnog prvenstva u Brazilu i europskog prvenstva u Francuskoj. Puno su putovali zbog nogometa, a i rijetke slobodne trenutke najradije su provodili na putovanjima. Posebno primamljive bile su im egzotične lokacije.

- Kod Franke mi se sve svidjelo, i to od prvog trenutka kad sam je upoznao. Pronašao sam ono što bih svakom muškarcu poželio da pronađe - izjavio je Ćorluka u jednom od intervjua za Story. Koliko je ponosan na svoju odabranicu nogometaš nije krio tijekom prošlogodišnjeg Eurosonga na kojem nas je predstavljala Franka.

A da je doista pronašao sve ono što je tražio dokazao je i u ljeto 2018. kada se lijepoj pjevačici obvezao na vječnu ljubav. Raskošno vjenčanje održalo se na jednom imanju u Istri, a novopečeni supružnici u bračnu luku uplovili su uz hitove Tonyja Cetinskog. Danas uživaju u zajedničkom životu, a ne kriju da bi uskoro voljeli svoju malenu obitelj proširiti i prinovom. - Imam psa, ali javljaju mi se majčinski osjećaji. Obožavam djecu, no nemam plana i programa. Mislim da život ne treba po tom pitanju baš tako planirati - izjavila je Franka prije prve trudnoće. Nedugo nakon udaje Franka je priznala kako bi se voljela ostvariti u majčinskoj ulozi, a ta joj se želja ostvarila početkom siječnja 2020. godine kada je na svijet donijela sina Viktora. Početkom studenog prošle godine dobili su i kćer Gretu.

Glumci Bojana Gregorić Vejzović i Enes Vejzović upoznali su se 2003. glumeći u Gavellinoj predstavi 'Popcorn', a vjenčali su se 2006. godine u tada popularnom zagrebačkom lounge baru Škola, kojeg je tada vodio njen otac Boris. Kada je svom suprugu prije dvije godine čestitala rođendan, Bojana je na društvenim mrežama napisala da su se na početku "gledali preko nišana". O njihovoj ljubavi nam je prije nekoliko godina govorio Enes.

– Naravno da sam ja tolerantniji, a Bojana temperamentnija, sve do trenutka kad ja postajem temperamentniji, a Bojana tolerantnija – pojasnio nam je glumac. Njihova ljubav rodila se na kazališnim daskama i dugo su je držali u tajnosti pa se gotovo do samog vjenčanja ovog para nije sa sigurnošću znalo jesu li zajedno. Razotkrio ih je sam Enes kada ga je netko od novinara nazvao i pitao za komentar o vezi s Bojanom, Enes je odgovorio kako ne želi ništa komentirati i slušalicu je dao Bojani.

Ona je jednom prilikom rekla kako su počeli živjeti zajedno u onom trenutku kada su se prepustili svojim osjećajima. – Enes mi često daje komplimente, ali ne samo zbog izgleda nego i zbog drugih stvari zbog kojih me voli. Zaista je pažljiv – rekla je jednom prilikom Bojana koja s Enesom ima dvoje djece, sina Raula i kći Zoe.

Naš proslavljeni rukometni trener Lino Červar ne skriva koliko mu je supruga bila velika podrška u karijeri i često ističe kako ona drži četiri zida u njihovoj kući.

- Upoznali smo se na plesu. Jer, u to vrijeme odlazak na plesnjak bio je nešto “in”. Za nas mlade dečke to je bila večer kada smo išli hvatati cure. No te večeri ona je ulovila mene. Prvo su mi rekli da me gleda, a kad je prolazila pokraj mene, pozvala me na ples. Zamisli, da cura zove na ples! Iskreno, nije mi se to baš svidjelo, čak sam se i raspitivao poslije tko je i odakle ta cura koja je toliko slobodna da dečka zove na ples. A kad sam saznao tko je, umalo sam pregrizao jezik. Vrlo sam brzo shvatio da je Klaudija sigurno prava osoba za mene - ispričao je Lino Červar u intervjuu za Večernji list.

Nedugo prije vjenčanja 1975. godine Linu je stigao poziv za vojsku i tada je Klaudiji rekao kako se ne bi tada ženio i htio je da svadba bude nakon njegovog povratka kući, ali Klaudija je rekla kako želi da vjenčanje bude prije odlaska u vojsku, a Červar je na to odgovorio:

- Pa kako odmah, ne znaš s kim si se ortačila, s čovjekom koji ima svoj put i svi zapravo meni moraju služiti više nego ja drugima”. Rekla mi je: “Da, spremna sam i na to”. I to je i napravila. Cijelo mi je vrijeme čuvala leđa i omogućila mi da se posvetim poslu koji volim, stoga mi je u životu broj jedan obitelj, a na drugom mjestu je rukomet - rekao je Lino u intervju za Story.

Njegova supruga nerado istupa u javnosti i svog supruga ne prati na utakmicama i natjecanjima jer ga ne želi ometati na njegovom radnom mjestu i utakmice naše reprezentacije prati od doma s kćerima Rankom i Anom te s unucima. Rukometom se bavila i Klaudija, a u šali je jednom rekla kako se prestala baviti rukometom kada je joj je suprug rekao da nije talentirana.

