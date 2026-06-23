Ervin Mujaković, fitness instruktor i reality zvijezda iz Sarajeva, kojeg se mnogi sjećaju kao markantnog finalista regionalnog "Big Brothera" iz 2015. godine, ponovno je privukao pažnju javnosti, no ovoga puta zbog svoje nevjerojatne fizičke transformacije. Na svom Instagram profilu podijelio je fotografiju i kratki video iz hotela u Portorožu. Dok video prikazuje raskoš hotela, fotografija se fokusira na njegova mišićava leđa dok se opušta u bazenu, a u pozadini se naziru i detalji poput torbe s potpisom Christiana Diora. Uz objavu je kratko i ponosno napisao: "Impresivnih 175kg".

Ova objava nije samo prikaz uživanja u ljetnim radostima, već i kruna dugog puta oporavka i promjene životnog stila. Otkako je izašao iz "Big Brother" kuće, Mujaković je ostao prisutan u medijima sudjelovanjem u drugim reality formatima poput "Zadruge" i "Parova", a gradio je i karijeru modela te fitness instruktora. Ipak, današnji Ervin izgledom nimalo ne podsjeća na mladića koji je nekad bio miljenik žena diljem regije.

Ključan trenutak za ovu drastičnu promjenu dogodio se početkom 2022. godine, kada je Ervin u teretani zadobio tešku ozljedu leđa. Radilo se o ozbiljnoj diskus herniji zbog koje je mjesecima bio gotovo nepokretan, suočen s bolovima i neizvjesnošću. Taj ga je događaj prisilio da u potpunosti promijeni svoj režim treninga i filozofiju vježbanja. Umjesto postizanja definicije i atletskog izgleda po kojem je bio poznat, posvetio se takozvanom "strongman" stilu. Prioritet su mu postali sirova snaga i dobivanje na masi, što je na kraju i rezultiralo današnjom tjelesnom težinom od oko 175 kilograma, koju je s ponosom istaknuo.

Ervin iz Big Brothera objavio je nove fotke, ima 175 kg i potpuno je neprepoznatljiv

Čini se da Mujakoviću osim u teretani, cvjetaju ruže i na privatnom planu. U travnju ove godine zaručio se s bivšom Miss Slovenije, koja se danas uspješno bavi poduzetništvom u industriji ljepote i estetike. Par je zajedno već nekoliko godina, a sudeći po objavama na društvenim mrežama, često uživaju u zajedničkim putovanjima i luksuznim odredištima, poput Portoroža gdje je i nastala posljednja objava. Kako prenose mediji, par navodno već planira vjenčanje, a razmatraju raskošnu proslavu u Sloveniji ili pak vjenčanje na nekoj egzotičnoj destinaciji poput Grčke, Malte ili Italije.