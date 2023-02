Kostadinov: I ja sam zvao Let 3 na Doru, mislim da su napravili sjajan posao i pogodili trendove

Za nešto više od tri mjeseca Hrvatsku će na Euroviziji u Liverpoolu predstavljati riječka rock skupina Let 3 i njihova pjesma 'Mama ŠČ!'. Reakcije na njihovu skladbu ne prestaju ni u tjednu nakon održavanja Dore, a o njihovom ekstravagantnom nastupu o kojem, sviđalo se to nekima ili ne, bruji cijela Hrvatska, razgovarali smo s Aleksandrom Kostadinovom, bivšim radijskim i televizijskim urednikom koji je bio dio hrvatske eurovizijske delegacije od njezinih samih samostalnih početaka te član EBU-ova Odbora za zabavu sve do 2015. godine kada je nakon gotovo 30 godina napustio HRT i s obitelji preselio u Bruxelles.

Kvalitetan bend

- Doru nisam radio već dugi niz godina. Nina Kraljić je bila naša predstavnica kad sam ja već počeo živjeti u inozemstvu, tj. u Belgiji tih prvih sedam godina i sad već godinu dana u Italiji. Nina je pobijedila na zadnjem velikom projektu koji sam radio na HRT-u, a to je bio "The Voice Hrvatska" te godine. Prošlo je puno vremena, a i dalje me u ovo vrijeme zovu ljudi iz gotovo cijelog svijeta - govori nam Kostadinov koji nam je otkrio i je li zadovoljan našim ovogodišnjim predstavnicima.

- Kad sam čuo da je Let 3 pobijedio, bio sam jako zadovoljan. Odmah sam znao da je to dobro pogođeno i da su napravili sve što je sad trend. Dečke sam ja i ranije zvao na Doru, ali nisu se htjeli natjecati. No sretali smo se na Dori kad je Severina išla u Grčku, oni su joj pomagali i nešto s njom surađivali. Dakle, određeni interes je i tada postojao. O samom bendu Let 3 mislim sve najbolje, to je izuzetno kvalitetan bend koji, osim glazbe, ima i sklonost prema detaljima za nastup koji su uvijek popraćeni u medijima. Bili su apsolutno najveći favoriti i njihovu pobjedu sam prognozirao i sam u jednoj našoj internoj grupi - kroz smijeh govori nekadašnji HRT-ov urednik i bivši šef naše delegacije na čijem je čelu trenutno Tomislav Štengl.

- Da sam ove godine šef delegacije, bio bih vrlo zadovoljan da na scenu izlazi netko tko ima scenski nastup koji ne može biti nezamijećen. Svima koji taj nastup vide ostat će zasigurno u sjećanju, što je velika stvar. Ako na to dodamo i druge elemente o kojima će se sigurno pisati, kao primjerice ima li nastup političkih poruka ili poruka samom natjecanju i showbusinessu i to je samo dodatna vrijednost. Profesionalno gledajući dajem im podršku jer je tako odlučila kombinacija glasova publike i žirija. Ukusa ima stotinu pa tako ima i onih koji će skandalizirati taj nastup... Iz osobnog iskustva mogu reći da su ljudi bili šokirani i kad je pobijedila Severina, bez obzira na to što je bila velika zvijezda, pa kad su i pobijedili Kraljevi ulice koji su naposljetku ušli u finale Eurovizije. Oduvijek je postojao dio javnosti koji nije bio zadovoljan odlukom i koji je smatrao da bi nas bolje predstavio netko drugi. Toga će uvijek biti i to je apsolutno legitimno - ističe Kostadinov.

U javnosti se proteklih dana posebno diskutira ekstravagantan nastup riječkih rokera, a mnogi se pitaju hoće li se on ipak morati ublažiti prije nastupa na eurovizijskoj pozornici. - Neće biti nužne veće preinake u nastupu. Ono što se gleda je to vrijeđa li taj nastup nečije moralne osjećaje. Ako, primjerice, RAI televizija, koja nije strašno liberalna u smislu da će puštati sve, najnormalnije koristi takve manifestacije da bi progovorila o temama koje su u mnogim zemljama tabu. Javna televizija mora progovarati o svim temama i svim pitanjima, ali tako da to napravi objektivno. Nagledao sam se zaista svakakvih nastupa, ali ne mislim da će nastup Leta 3 biti neki veliki problem BBC-ju. Hoće li njihove gole stražnjice na Euroviziji biti pokrivene to tek treba vidjeti, ali nagledao sam se ja puno njihovih showova gdje su se takve stvari prikazale usred emisije pa bi onda tek naknadno bile zamagljene. O tome će ipak odlučiti producent, ali tu odluku neće donijeti samo BBC. O Euroviziju odlučuje i Europska radiodifuzijska unija (EBU) - napominje Kostadinov. A koja su pravila EBU-a? Jesu li oni strogi po tom pitanju?

Nove generacije

- Nastup ne smije nikoga moralno vrijeđati, to je prvo pravilo. Ne smije biti nehuman i nemoralan, a da li može biti skandalozan i neobičan, to smo puno puta vidjeli. Jesu li ikada vidjeli guzu, ne mogu se sjetiti, ali bilo je i ranije asocijacija raznih vrsta pa je prolazilo. Bit će u svakom slučaju zanimljivo vidjeti. U svakom slučaju, ako i dođe stvarno do zabrane ili ako krenu priče o zabrani prije samog nastupa, to je u svakom slučaju u današnje vrijeme jako dobro za PR i dečki u krajnjem slučaju mogu i objasniti zašto to rade - smatra bivši HRT-ovac i ne krije koliko bi volio da Let 3 ove godine Hrvatsku odvede u finale u kojem nismo bili od 2017. godine.

Foto: Renato Branđolica/HRT

- Ja bih im osobno to želio više od ičega. Nastupamo u prvom polufinalu, a to nekada može biti dobro, a nekada loše. Loše je to što je manja gledanost i manje glasova, a s druge strane, to možda bude i dobro jer se hrvatska dijaspora teško prima telefona za glasanje. Od srca im želim da uđu u finale, to bi im bilo genijalno iskustvo, ali nisam vidoviti Milan da to mogu sa sigurnošću reći. Sjetimo se samo Severine, ona ne bi ušla u finale da Srbija nije ispala, dok su, s druge strane, Kraljevi ulice relativno jednostavno ušli u finale – podsjeća Kostadinov koji je zadovoljan ovogodišnjim izborom.

- Bilo je još nekoliko pjesama koje su bile dobre. Detour je imao dobru pjesmu i u svom stilu, Kedžo također... Iako možda to i nije nešto što ja osobno slušam. Mislim da je Let 3 zasluženo pobijedio i tu bih ja stao jer su o tome odlučili glasovi publike i žirija, a ako mene osobno pitate, meni se svidjela Barbara Munjas. Bilo je 4,5 pjesama koje su stvarno ok, ali to je na tu količinu pjesama u redu - kaže Kostadinov.

Iako je bio jedno od najistaknutijih lica Zabavnog programa HRT-a, danas se o njegovom poslu ne zna mnogo. - Bavim se sadržajima i konzultiranjem vezano za sadržaj u digitalnim medijima. Dosta sam na start up-ovima po cijelom svijetu i družim se s puno mlađim ljudima od sebe što mi je super jer su to neke nove generacije koje su potpuno drugačije - zaključuje Aleksandar Kostadinov.

