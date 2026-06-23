FOTO Kolinda Grabar-Kitarović podijelila rijetke fotke s ocem i bratom, spomenula je i majku

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović podijelila je na društvenim mrežama seriju emotivnih obiteljskih fotografija iz Kukuljanova. - Kažu da se neke stvari s godinama mijenjaju. Istina. Obitelj nam znači sve više, zajednički trenuci postaju dragocjeniji, a rođendani sve veseliji - napisala je Grabar-Kitarović povodom proslave 50. rođendana supruge njezinog bratića. Obiteljsko okupljanje održano je sredinom lipnja, a bivša predsjednica nije skrivala radost zbog trenutaka provedenih s najbližima u svojem rodnom kraju.
Najveću pozornost javnosti privukle su fotografije na kojima pozira s ocem Brankom i pet godina mlađim bratom, koji nosi isto ime. - Bilo mi je jako lijepo vidjeti tatu, brata i Natašu, kao i drugu rodbinu, a posebno mi je značilo otići i na mamino posljednje počivalište. Radost i sjećanje na najmilije često idu zajedno - poručila je bivša predsjednica, naglasivši kako joj je posebno značio posjet posljednjem počivalištu njezine majke Dubravke, koja je preminula prošle godine.
Budući da ih vrlo rijetko pokazuje, objava je izazvala brojne reakcije. Njezin samozatajni brat uspješan je poduzetnik koji u Rijeci vodi tvrtku za nekretnine i u braku je s liječnicom Natašom Poldan Grabar, koju je Kolinda također spomenula. U jednom od rijetkih medijskih istupa, brat Branko je Večernji list otkrio kako sa sestrom uglavnom ne razgovara o politici, već o obiteljskim temama.FOTO Kolinda Grabar-Kitarović javila se s čarobne lokacije! Oduševila figurom: 'Ima nešto posebno'
- Mi vam ne razgovaramo o politici kad se vidimo, dotaknemo se tu i tamo neke teme, ali ona mi kaže: "Pusti to", pa razgovaramo o uobičajenim stvarima, obitelji, prijateljima, najviše o djeci, školi, njihovim željama i planovima - rekao je Branko.
Pritom je sestru opisao kao osobu koja je "čista suprotnost" slici stvorenoj u medijima, odbacivši tvrdnje da je pod nečijim utjecajem. - Kolinda je ista kao i prije, svoja, ali njezina je ruka uvijek pružena i "igra s otvorenim kartama", tako smo odgojeni. Uvijek je bila takva, i najjednostavnijim stvarima prilazi temeljito - zaključio je njezin brat.Alka Vuica: Kada mi je mama umirala, molila sam palijativni tim da dođe pomoći. Petnaest dana nitko nije došao
Njena stalna javna prisutnost više izgleda kao priprema povratka nego kao stvarni doprinos, unatoč ranijem političkom neuspjehu koji je biračima bio jasan.