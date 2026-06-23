FOTO Kolinda Grabar-Kitarović podijelila rijetke fotke s ocem i bratom, spomenula je i majku

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović podijelila je na društvenim mrežama seriju emotivnih obiteljskih fotografija iz Kukuljanova. - Kažu da se neke stvari s godinama mijenjaju. Istina. Obitelj nam znači sve više, zajednički trenuci postaju dragocjeniji, a rođendani sve veseliji - napisala je Grabar-Kitarović povodom proslave 50. rođendana supruge njezinog bratića. Obiteljsko okupljanje održano je sredinom lipnja, a bivša predsjednica nije skrivala radost zbog trenutaka provedenih s najbližima u svojem rodnom kraju.

Najveću pozornost javnosti privukle su fotografije na kojima pozira s ocem Brankom i pet godina mlađim bratom, koji nosi isto ime. - Bilo mi je jako lijepo vidjeti tatu, brata i Natašu, kao i drugu rodbinu, a posebno mi je značilo otići i na mamino posljednje počivalište. Radost i sjećanje na najmilije često idu zajedno - poručila je bivša predsjednica, naglasivši kako joj je posebno značio posjet posljednjem počivalištu njezine majke Dubravke, koja je preminula prošle godine.

Foto: Facebook

Foto: Facebook

Budući da ih vrlo rijetko pokazuje, objava je izazvala brojne reakcije. Njezin samozatajni brat uspješan je poduzetnik koji u Rijeci vodi tvrtku za nekretnine i u braku je s liječnicom Natašom Poldan Grabar, koju je Kolinda također spomenula. U jednom od rijetkih medijskih istupa, brat Branko je Večernji list otkrio kako sa sestrom uglavnom ne razgovara o politici, već o obiteljskim temama.

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- Mi vam ne razgovaramo o politici kad se vidimo, dotaknemo se tu i tamo neke teme, ali ona mi kaže: "Pusti to", pa razgovaramo o uobičajenim stvarima, obitelji, prijateljima, najviše o djeci, školi, njihovim željama i planovima - rekao je Branko.

Pritom je sestru opisao kao osobu koja je "čista suprotnost" slici stvorenoj u medijima, odbacivši tvrdnje da je pod nečijim utjecajem. - Kolinda je ista kao i prije, svoja, ali njezina je ruka uvijek pružena i "igra s otvorenim kartama", tako smo odgojeni. Uvijek je bila takva, i najjednostavnijim stvarima prilazi temeljito - zaključio je njezin brat.