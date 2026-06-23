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priprema za tekmu

VIDEO Antena Zagreb objavila novi Bullhit uoči utakmice Hrvatske i Paname: 'Panama pod nama pada sad!'

Foto: Promo
VL
Autor
Vecernji.hr
23.06.2026.
u 19:13

Dok Vatreni večeras traže pobjedu, Antena Zagreb ponovno je pripremila soundtrack za navijačko zagrijavanje i još jednom pokazala da se velike utakmice najbolje dočekuju uz dobru pjesmu, osmijeh i vjeru u hrvatsku reprezentaciju

Nakon što je prošlog tjedna navijače zagrijala Bullhitom nastalim na melodiju velikog hita Jasmina Stavrosa "Dao bi' sto Amerika", Antena Zagreb nastavlja navijačku tradiciju i uoči večerašnjeg dvoboja Hrvatske i Paname predstavlja novu glazbenu parodiju.

Ovoga puta Luka Bulić inspiraciju je pronašao u bezvremenskoj pjesmi Nene Belana "Kavanna", koju je pretvorio u navijačku himnu posvećenu novom izazovu Vatrenih na Svjetskom prvenstvu. "Mora biti pjesma za svaku tekmu da ljudi imaju što pjevati i dočekati utakmicu u pravom raspoloženju. A kad bolje razmislim, ja zapravo Bullhitove pišem zbog sebe jer sam sve stariji i lošije pamtim pa ću za par godina samo po njima znati protiv koga smo sve igrali na prvenstvu", rekao je Bulić.

U novom Bullhitu posebno mjesto dobili su hrvatski reprezentativci, od Livakovića i Muse do Kovačića, Modrića, Sučića, Gvardiola, Pašalića, Perišića i Baturine, dok zarazni refren "Panama, Panama, Panama pod nama pada sad!" već na prvo slušanje poziva na zajedničko navijanje.

Novi Bullhit prati i veseli video u kojem sudjeluje ekipa Antene Zagreb. Odjeveni u prepoznatljive crveno-bijele kockice, uz navijačke rekvizite, pjesmu i dobro raspoloženje, radijska ekipa dočarala je atmosferu koja ovih dana vlada među hrvatskim navijačima.

Dok Vatreni večeras traže pobjedu, Antena Zagreb ponovno je pripremila soundtrack za navijačko zagrijavanje i još jednom pokazala da se velike utakmice najbolje dočekuju uz dobru pjesmu, osmijeh i vjeru u hrvatsku reprezentaciju.

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Ključne riječi
Luka Bulić bullhit antena zagreb showbiz

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