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MOĆNA ŽENA

Tko je nova prva dama o kojoj danas priča cijeli svijet? Evo zašto je bila ključna za suprugovu pobjedu

Foto: Profimedia
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VL
Autor
Vecernji.hr
22.06.2026.
u 21:30

Nakon pobjede desničarskog kandidata Abelarda de la Esprielle, zvanog Tigar, Kolumbija je dobila novu prvu damu

Kolumbija ima novog predsjednika nakon što je u tijesnoj utrci slavio desničarski kandidat, 47-godišnji odvjetnik i poduzetnik Abelardo de la Espriella, poznat kao Tigar. Iako mu je ovo prva politička funkcija, osvojio je 49,65 posto glasova uz podršku američkog predsjednika Donalda Trumpa. Dok se analizira politička promjena, pažnju javnosti sve više privlači njegova supruga, koja ga podržava gotovo dva desetljeća i sada postaje prva dama.

Ana Lucía Pineda, rođena 1988. u Monteríji, nije obična supruga političara. Nakon diplome iz poslovne administracije na prestižnom sveučilištu Javeriana u Bogoti, izgradila je karijeru u marketingu i upravljanju kvalitetom. Bila je ključna figura u osnivanju odvjetničke tvrtke supruga, De la Espriella Lawyers, gdje je vodila odabir kadrova i nadzirala poslovanje. Kasnije se dokazala kao poduzetnica, vodeći projekte u ugostiteljstvu i zabavnoj industriji u Kolumbiji i SAD-u.

Foto: Profimedia

Par je zajedno više od 18 godina, od čega 17 u braku, a imaju četvero djece: Lucíju, Salvadora, Filippa i Francescu. Njihova priča ima gotovo filmski prizvuk. Naime, kako piše Economic Times, poznavali su se kao djeca jer su im obitelji bile povezane, no izgubili su kontakt. Godinama kasnije ponovno su se sreli, a novoizabrani predsjednik to opisuje kao ljubav „na prvi pogled”. De la Espriella je tijekom kampanje redovito zahvaljivao supruzi na „bezuvjetnoj ljubavi, snazi i posvećenosti”, ističući kako će njezina osjetljivost biti inspiracija za zemlju.

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Tijekom kampanje Pineda nije bila samo podrška iz sjene. Osnovala je pokret „Tigresas de la Patria” (Domovinske tigrice) kako bi okupila žene koje podržavaju suprugovu kandidaturu. Kao prva dama, najavila je fokus na socijalne programe za žene, djecu i starije, s ciljem jačanja njihova položaja.

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*dijelom uz pomoć AI
Ključne riječi
Ana Lucia Pineda prva dama Kolumbija showbiz

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