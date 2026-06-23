VIDEO Senidah: Svi smo mi s Balkana isti narod! Sramota je brojati krvna zrnca i dijeliti ljude

Glazbenica Senidah 10. listopada stiže u zagrebačku Arenu, gdje će svojoj mnogobrojnoj publici prirediti spektakl za pamćenje. Bio je to odličan povod da ova posebna umjetnica i pjevačica baršunastog glasa gostuje u našoj emisiji, u kojoj je s našim novinarom Zvonimirom Milakovićem govorila o pripremama za koncert, zavidnoj karijeri, kasnom početku bavljenja glazbom, ali i o svojim počecima te poslovima kojima se bavila prije nego je shvatila da od sebe može doslovce napraviti brend. "Prvi put sam ušla u studio s 25 godina, a dok je moja solo karijera uslijedila tek u 33. godini. No za sebe mogu reći da je tako bilo bolje. S vremenom odrasteš, neke stvari ti postanu jasnije i lakše znaš što želiš. Zato danas definitivno tvrdim da je za mene bilo bolje što sam krenula kasnije", kazala je u emisiji Show na kvadrat.

CIJELA EMISIJA: Osim toga, osvrnula se i na društveno-političke sukobe na ovim prostorima te na činjenicu da se takozvana "krvna zrnca" danas broje više nego ikada prije. "Mi smo zapravo isti narod. Dođeš u Hrvatsku, Crnu Goru, Srbiju ili Bosnu - svugdje osjetiš istu bliskost među ljudima. Ja zaista ne želim dijeliti ljude po tim linijama. Nadam se da ćemo svi, i na Balkanu i u svijetu, napokon malo mućnuti glavom, jer sve ovo što se događa nema nikakvog smisla", bez zadrške je istaknula. Cijelu emisiju pogledajte na našem YouTube kanalu ili u videu u ovom tekstu te otkrijte sve zanimljivosti o kojima je govorila glazbenica poznata po hitovima koji broje milijunske preglede.