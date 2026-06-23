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BEZ FILTERA U NAŠOJ EMISIJI

VIDEO Senidah: Svi smo mi s Balkana isti narod! Sramota je brojati krvna zrnca i dijeliti ljude

Foto: Večernji list
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
23.06.2026.
u 20:00

Nova epizoda emisije "Show na kvadrat" upravo je objavljena, a ovoga puta ugostili smo glazbenu senzaciju Senidah. Njezin nadolazeći koncert, koji će se 10. listopada održati u zagrebačkoj Areni, i to prvi put u njezinoj karijeri, bio je savršen povod za dolazak u emisiju. Cijeli razgovor pogledajte u videu unutar ovog teksta ili na našem YouTube kanalu.

Glazbenica Senidah 10. listopada stiže u zagrebačku Arenu, gdje će svojoj mnogobrojnoj publici prirediti spektakl za pamćenje. Bio je to odličan povod da ova posebna umjetnica i pjevačica baršunastog glasa gostuje u našoj emisiji, u kojoj je s našim novinarom Zvonimirom Milakovićem govorila o pripremama za koncert, zavidnoj karijeri, kasnom početku bavljenja glazbom, ali i o svojim počecima te poslovima kojima se bavila prije nego je shvatila da od sebe može doslovce napraviti brend. "Prvi put sam ušla u studio s 25 godina, a dok je moja solo karijera uslijedila tek u 33. godini. No za sebe mogu reći da je tako bilo bolje. S vremenom odrasteš, neke stvari ti postanu jasnije i lakše znaš što želiš. Zato danas definitivno tvrdim da je za mene bilo bolje što sam krenula kasnije", kazala je u emisiji Show na kvadrat.

CIJELA EMISIJA:Osim toga, osvrnula se i na društveno-političke sukobe na ovim prostorima te na činjenicu da se takozvana "krvna zrnca" danas broje više nego ikada prije. "Mi smo zapravo isti narod. Dođeš u Hrvatsku, Crnu Goru, Srbiju ili Bosnu - svugdje osjetiš istu bliskost među ljudima. Ja zaista ne želim dijeliti ljude po tim linijama. Nadam se da ćemo svi, i na Balkanu i u svijetu, napokon malo mućnuti glavom, jer sve ovo što se događa nema nikakvog smisla", bez zadrške je istaknula. Cijelu emisiju pogledajte na našem YouTube kanalu ili u videu u ovom tekstu te otkrijte sve zanimljivosti o kojima je govorila glazbenica poznata po hitovima koji broje milijunske preglede.

Senidah nastupila pred tri rasprodane dvorane, uskoro spektakl u Areni Zagreb!
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Ključne riječi
Arena Zagreb pjevačica podcast emisija Zvonimir Milaković Show2 Show² Senidah Show na kvadrat showbiz

Komentara 17

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Avatar Denis_Plamenac
Denis_Plamenac
20:35 23.06.2026.

Politika je problem i nepoštovanje općenito među ljudima, a ne nekakva krvna zrnca. Svejedno mi je koji me terorist naziva fašistom, onaj iz Srbije, Hrvatske ili Bosne.

NI
Nipos18
20:21 23.06.2026.

Uhhh ,,,, tebi su prijatelju otvorene stranice ove za dugo ...

LU
Lukeruk
20:19 23.06.2026.

Čuj seljakušu izbosne, ona bi bila ista sa nama hahahaha

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