Leona (15) oduševila žiri a onda otkrila: 'Sestra mi se borila s rakom, i ja sam imala jedan teži problem'

Leona Doknjaš, 15-godišnjakinja iz Tovarnika, u prošloj je emisiji "Superstara" oduševila žiri svojim vokalnim mogućnostima. Otpjevala je "Jedanaest" od Marije Šerifović i najavila iznenađenje za drugu pjesmu. "Bravo. Jel vi želite čuti drugu pjesmu?", pitala je Nika Turković nakon njezinog nastupa. "Da, mi želimo čuti drugu pjesmu", istaknuo je Filip Miletić.

Druga pjesma koju je Leona otpjevala je Severinina "Kao". "Bravo", rekla je Severina. "Nevjerojatno. Tako malo biće, mlado, a tako zreo vokal, zrela interpretacija. I za mene, što je jako bitno, komercijalan vokal. To je ono što se traži. Svaka čast", komentirao je Filip.

"Voljela bih te slušati. Voljela bih pratiti tvoj rad. Voljela bih da ti, ne znam, Tonči napiše neku pjesmu koja će otići s tobom. Meni se ovo jako dopalo, jako mi se sviđa", istaknula je Severina. Leona je dobila četiri glasa "da", a za RTL.hr otkrila je tko joj je omiljeni član žirija, ima li glazbenog uzora i s kim bi htjela imati duet.

- Omiljeni član žirija mi je svakako Severina. Slušam je još od malih nogu i pratim njene, pogotovo starije pjesme jer su mi jako lijepe. Glazbeni uzor zapravo i nemam jer pokušavam baš prihvatiti i svaki žanr i pjevača novog koji dođe na scenu pogotovo tako da uzor još nemam, kazala je Leona i svojoj sestri posvetila pjesmu "Rođeno moje".

- Sestra mi se dvije godine borila s rakom, a i ja sam imala jedan teži problem o kojem ne želim pričati. Shvatila sam da u ovom svijetu postoje strašni, opasni i jezivi ljudi. Previše sam emotivna da bih više govorila o tome, kazala je Leona kojoj su najbolje domaće pjevačice Nina Badrić i Nika Turković.

Podsjetimo, u prošloj emisiji vidjeli smo i neke kandidate koje već znamo iz drugih showowa. Stefany Žužić (26) s Krka bavi se glazbom, a već je nastupila u The Voiceu. ''Ti si netko tko nije amater... Već pokušavaš kročiti putem da postaneš Superstar, pa si došla ovdje da skratiš taj put?'' Tonči ju je upitao.

''Došla sam skupiti još jedno iskustvo i naučiti od vas što još mogu'', kazala je, dodavši da joj je najveća prepreka na putu da se potpuno posveti glazbi dosad bio fakultet, no odlučna je to promijeniti jer ga uspješno privodi kraju. Iza sebe Stefany već ima sedam singlova, a uskoro završava i album: ''Možda sad kreće moje vrijeme!'' Stefany je žiriju otpjevala 'Talking to the moon' Brune Marsa. ''Ti si, bez daljnjega, žena koja pjeva. Adaptiraš stvari prema tome gdje te vokal vodi... Gotov proizvod'', Tonči je odmah dao DA. ''Ti si baš, onako, razvijena pjevačica. Preporučila bih ti da manje misliš, izgubi se emocija... Moj glas kaže DA'', Severina je savjetovala, a s njom se složio i Filip. S četiri DA Stefany je prošla u recall.

Mark Bagarić (29), je prije dvije godine u SUpertalentu dobio zlatni gumb. On je do 2019. godine živio u Berlinu, a iza sebe već ima i izdanih pet pjesama. Što se glazbe tiče, voli RNB i soul 90-ih, a jedan od talenata mu je i beatbox, što je uspješno prezentirao žiriju. Na njegovu izvedbu balade Briana McKnighta 'Still' Severina i Filip su zaplesali, a sve je iznenadila njegova boja glasa, falset i osjećajnost u izvedbi. ''Od takvog momčine takva emocija. Zapamtit ćemo te'', Filip je komentirao: ''Očekivao sam da dođeš ovdje i počupaš drvo rukama, a onda se dogodi medo koji lagano, slatko dođe...'' Tonči je živopisno opisao. ''Meni je ovo bilo dobro, iznenađenje veliko'', Severina je dodala, a svi su Marku dali svoje DA.

audicije su završene, a Severina, Tonči, Nika i Filip za sljedeću su fazu natjecanja odabrali one najbolje! Potraga za novim hrvatskim Superstarom nastavlja se recallom i novim glazbenim izazovima već sljedeće subote od 20.15 sati na RTL-u.

